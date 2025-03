Obawy inwestorów wzmocniły słowa Trumpa w weekend, który wskazał na to, że gospodarka USA może wejść w “okres przemiany”. Określenie to rynek odczytuje jako przyznanie prezydenta do gotowości do zaakceptowania widma recesji. W szczególności biorąc pod uwagę, że wyniki spółek amerykańskich stoją pod znakiem zapytania i zagrożenia w związku z pogłębiającym się ryzykiem wojny handlowej. Trump mocno podkreśla chęć przeniesienia produkcji do USA, jednak z perspektywy samych spółek będzie to oznaczać wyzwanie dla ich rentowności. Już samo przeniesienie produkcji wygeneruje koszty, a do tego należy także doliczyć wzrost kosztów wytworzenia dóbr, które w USA będą wyższe ze względu na m.in. wyższe koszty samych wynagrodzeń. Oczywiście spółki będą mogły próbować przenieść część kosztów na konsumentów, by obronić swoje marże, jednak wtedy znów powróci jedno z najważniejszych pytań tego roku dla przyszłości wycen giełdowych: czy konsument w USA to wytrzyma? W obliczu nawrotu presji inflacyjnej, a także wzrostu cen dóbr spowodowanych cłami dodatkowy impuls ze strony podwyżki cen dóbr od rodzimych spółek może znacząco obniżyć skłonność Amerykanów do wydatków, co natomiast znów odbiłoby się na wynikach spółek. Tym samym amerykański rynek w takim scenariuszu staje pod ciężarem utrzymania wysokich wycen z 2024 r. napędzanych nadziejami na utrzymanie wysokich dynamik przychodów i marż.

Na europejskich parkietach dzisiaj także dominuje czerwień, a główne rynki zamykają się spadkami. DAX notuje ponad 1,6% korektę, brytyjski FTSE 100 i francuski CAC40 tracą ok. 0,9%, włoski IT40 spada o 1,7%, a szwajcarski SMI notuje 0,6% przecenę. Europe STOXX 600 kończy sesję z ok. 1,4% spadkiem.

Mocny spadek na europejskim rynku odnotował gigant farmaceutyczny Novo Nordisk. Spółka opublikowała dziś wyniki kolejnej fazy badań klinicznych ich najnowszego leku pomagającego zwalczyć otyłość. Choć wyniki okazały się pozytywne, a lek poradził sobie wyraźnie lepiej od grupy kontrolnej, inwestorzy liczyli na wyższe wskaźniki utraty masy ciała. Tym samym spółka odnotowała prawie 8% przecenę, co oznacza najwyższy jednodniowy spadek od 20 grudnia 2024 r., kiedy to opublikowane zostały wyniki innych badań dotyczących tego samego leku.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB