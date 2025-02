WIG20 stracił 2,38 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG oddał 1,94 procent. Przecena miała poparcie w aktywności i tylko w WIG20 obrócono akcjami na sumę zbliżoną do 1,34 miliarda złotych, gdy na całym rynku obrót przekroczył 1,64 miliarda złotych. Adekwatnie do zmian procentowych zaprezentował się oddech rynku, który przecenił komplet spółek w WIG20, gdy na całym parkiecie spadki zanotowało 57 procent spółek przy 32 procent drożejących i 11 procent bez zmiany ceny. Dla WIG20 sesja skończyła się największym spadkiem procentowym od 17 grudnia 2024 roku, co koresponduje z największym tegorocznym spadkiem S&P500 w trakcie sesji piątkowej. W istocie, rynek już o poranku poddał się presji z otoczenia tylko chwilowo szukając posiłku w dobrze przyjętych przez Europę wynikach wyborów parlamentarnych w Niemczech. Finalnie, dzisiejsze spadki na Wall Street przedłużające zeszłotygodniowe tąpnięcie, przełożyły się na kontynuację przeceny w Warszawie, co zaowocowało pogłębieniem korekty rozpoczętej w ostatnią środę. Technicznie patrząc bilans sesji jest jednoznacznie negatywny. WIG20 nie tylko przedłużył korektę, ale też połamał ważne wsparcie w rejonie 2600 pkt., jak i mniej ważne w okolicy 2564 pkt. W efekcie – przy okazywanej ostatnio wrażliwości rynku na równe poziomy – na radar wchodzi psychologiczne wsparcie w rejonie 2500 pkt., którego test jawi się jako poziom minimalnej kary, jaką rynek musi zapłacić za powrót pod połamane opory w rejonie 2600 pkt. Niemniej, wspomniane wcześniej przeniesienie najgorszej sesji roku na Wall Street na najgorszą sesję roku w Warszawie zmusza do szanowania korelacji między rynkami, która może zaowocować pogłębieniem, jak i wyhamowaniem rozpoczętej właśnie korekty. Korelację między GPW i otoczeniem powinny też wzmacniać najważniejsze wydarzenia bieżącego tygodnia, którymi są środowa publikacja wyników kwartalnych przez spółkę Nvidia i piątkowy odczyt preferowanego przez Fed wskaźnika inflacji PCE-Core.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.