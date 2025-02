Złoty oddaje zyski

Podejście to dotyczy także złotego. Ten dzisiaj także traci na wartości. W relacji do dolara nasza waluta momentami traciła około 1 proc., a wycena amerykańskiej waluty wzrosła nawet powyżej okrągłego poziomu 4 zł. W przypadku pary EUR/PLN widzimy w środę wzrost o około 0,7 proc. do poziomu 4,17 zł.

Polskie aktywa do tej pory były napędzane spekulacjami na temat potencjalnego zakończenia wojna na Ukrainie. Do tej pory brakuje jednak w tym temacie konkretów, a droga do końca wojny też może być bardzo wyboista o czym powinni pamiętać inwestorzy.