Dla WIG20 sesja była najlepszą pod względem zmiany procentowej od pierwszej połowy listopada. Ważną częścią rozdania było odbicie w sektorze bankowym, którego indeks WIG-Banki zyskał dziś 4,11 procent i z 512 milionami złotych obrotu zebrał przeszło 30 procent aktywności na całym rynku. Do odnotowania jest również zwyżka indeksu spółek ukraińskich notowanych na GPW, który odpowiedział kilkunastoprocentowym umocnieniem na nadzieje na zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Bez wątpienia, GPW posilała się nie tylko zwyżką spółek ukraińskich, ale też nadziejami na większą atrakcyjność polskich akcji przy spadku napięcia geopolitycznego w Europie. Ostatni element był również ważny dla innych rynków europejskich, w tym dla uważnie obserwowanego w Warszawie rynku niemieckiego, którego indeks DAX wspiął się dziś na historyczne maksima i skończył sesję zwyżką o 1,47 procent. Z perspektywy technicznej sesja skończyła się wybiciem WIG20 z ostatniego zawieszenia w rejonie 2400 pkt., odrobieniem całości strat poniesionych na starcie tygodnia, wyjściem indeksu na nowe, tegoroczne maksima i wreszcie podejściem do oporu w rejonie 2467 pkt., który jest ostatnim na ścieżce prowadzącej do testowania psychologicznej bariery 2500 pkt. Uwzględniając nową zmienną w postaci oczekiwania na plan pokojowy dla Ukrainy, jutrzejsze dane z rynku pracy w USA mogą jawić się jako mniej ważne dla Europy, ale stale warto pamiętać, iż comiesięczny raport amerykańskiego Departamentu Pracy pozostaje jednym z tych, które przynoszą rynkom najwięcej zmienności i szalenie rzadko są ignorowane przez rynki inne niż amerykańskie.

Reklama

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.