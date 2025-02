Skromne odreagowanie przeceny

Odbicie zostało zagrane przy obrocie, który liczony tylko dla WIG20 wyniósł 793 miliony złotych, co można uznać za skromną przeciwwagę dla sesji poniedziałkowej skończonej przez indeks z licznikiem obrotu pokazującym 742 miliony złotych. W tym ujęciu sesja stała się sygnałem braku jakiegoś poważnego zaangażowania popytu na przecenionym rynku. Na poziomie zmiany procentowej wtorek pozostał w cieniu przeceny otwierającej tydzień, które odebrała indeksowi WIG20 1,78 procent. Zwyżka WIG20 nie skończyła też zależności od otoczenia, które odbijało dziś na fali doniesień, iż cła nałożone w weekend przez USA na Kanadę i Meksyk oraz przez Kanadę i Meksyk na USA zostają zamrożone na 30 dni.

Odreagowanie w Europie było hamowane przez zaostrzenie wojny celnej między USA i Chinami, a zwłaszcza przez szybką odpowiedź Chin na decyzje prezydenta Donalda Trumpa o podniesieniu taryf na towary z Chin. Nie bez znaczenia był również fakt, iż największym problemem huśtawki, jaką wprowadził Donald Trump jest nieprzewidywalność sytuacji i wzrost niepewności, co do przyszłości. W praktyce, owocuje to zwykle wzrostem awersji do ryzyka na rynkach i stąd relatywnie skromne odrobienie strat przez GPW poniesionych w poniedziałek. Nie ma też wątpliwości, iż rollercoaster Trumpa owocuje szumem technicznym, czego dobrym przykładem jest wczorajszy spadek WIG20 pod 2400 pkt. i dzisiejszy stosunkowo łatwy powrót nad psychologiczny poziom, który w ostatnim czasie był punktem równoważenia się sił podaży popytem. W zarysowanym układzie sił technicznie zorientowani gracze będą mogli spojrzeć na wykres WIG20 z większym spokojem dopiero po odrobieniu strat z poniedziałku i zanegowaniu przeceny, która przyniosła skokowe odejście wykresu indeksu od oporu w rejonie 2467 pkt. Należy też zakładać, iż w bliskim terminie rynek nie wyjdzie z cienia giełd bazowych, które mają przed sobą ciągle ważne wydarzenia bieżącego tygodnia w postaci spotkania z wynikami spółek Alphabet i Amazon oraz comiesięcznymi danymi z rynku pracy w USA.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych