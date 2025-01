Na trzy dni przed oficjalną inauguracją rządów Donalda Trumpa (20 stycznia) media podbijają stawkę w temacie kryptowalut - New York Times wraca do wątku narodowej rezerwy bitcoinów, ale kluczowe może być to, że nowa administracja ma uczynić priorytetem rozwój branży krypto, co ma być podparte specjalnymi zarządzeniami i powołaniem dedykowanych zespołów mających wesprzeć realizację tych działań.