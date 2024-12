Kontynuacja odbicia

Dzisiejsza sesja na globalnych rynkach mijała pod znakiem kontynuacji relatywnie dobrych, pro-popytowych nastrojów. Niemiecki DAX kontynuował historyczne zwyżki, a giełdy w USA pozostawały blisko ATH. Również kwotowania Bitcoina utrzymywały się nad poziomem 100k USD. Sama dynamika zmian an rynkach bazowych była już jednak nieco mniejsza. Warto odnotować również lekkie podbicie MSCI EM, który jest najwyżej od 12 listopada, co najpewniej (koszykowo) wspiera również nastroje wokół GPW.

Lokalnie, w ramach WIG20, warto wspomnieć o ponad 7% wzrostach akcji CD Projektu, co ustanawia kurs na najwyższych poziomach od ok. 3 lat. Rynek czeka na prezentację nowego tytułu z serii Wiedźmin. Ponadto warto wspomnieć o 2,3% wsparciu ze strony WIG-Banki. Ruch ten tłumaczyć można dość zaskakującą zmianą zaprezentowaną na dzisiejszej konferencji prezesa NBP. Wcześniej rynek oczekiwał iż perspektywa obniżek stóp zainicjowana zostanie poprzez marcową (25') projekcję makro. Dziś natomiast prezes wskazał iż ewentualne pole do takiej dyskusji to być może okolice października, co przesuwa ewentualny scenariusz obniżek na rok 2026. Argumentem jest tu kwestia mrożenia cen energii/taryf i ich wpływ na perspektywy inflacyjne.

Z rynkowego punktu widzenia rynek kontynuuje wzrosty po wybiciu krótkoterminowej linii trendu spadkowego na WIG20. Wsparciem pozostają indeksy bazowe oraz odbijający MSCI EM. Aktywność koncentruje się jednak na największych spółkach co ponownie sugeruje głownie handel ze strony inwestorów zagranicznych.

Konrad Ryczko Analityk

Makler Papierów Wartościowych