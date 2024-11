Europejskie indeksy na plusie, TEXT mocno w górę po wynikach, CCC pod presją mimo dobrych rezultatów za III kwartał

WIG20 zakończył sesję bez zmian. Wśród spółek z indeksu najlepiej radziły sobie ALIOR (+2,02%) oraz PKO BP (+1,84%), a także PEKAO (+1,26%). Natomiast największe spadki zanotowały ALLEGRO (-1,64%), DINOPL (-1,55%) oraz PEPCO (-1,49%). Na szerokim rynku na uwagę zasługują bardzo dobre wyniki TEXT (+8,44%), który pokazał solidne wyniki kwartalne i zapowiedział wypłatę 1,66 zł dywidendy zaliczkowej na akcję. Z kolei akcje CCC (-6,67%) znalazły się pod presją pomimo opublikowania lepszych od oczekiwań wyników za III kwartał, w którym spółka zanotowała czterokrotny wzrost zysku operacyjnego.

Chorwacka sieć handlowa Studenac odwołała planowaną ofertę publiczną akcji na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu z powodu trudnych warunków rynkowych, mimo wcześniejszego zainteresowania inwestorów. Spółka planowała zaoferować łącznie 55,2 mln akcji w przedziale cenowym 13,6-14,4 zł oraz 3,14-3,32 euro za akcję. Jak zapewnił prezes Michał Seńczuk, firma będzie kontynuować rozwój poprzez otwieranie nowych sklepów i akwizycje w Chorwacji i Słowenii, nie wykluczając powrotu do planów IPO w przyszłości.

Text odnotował znaczący wzrost wyników w II kwartale roku obrotowego 2024/2025, osiągając 42,54 mln zł zysku netto, co stanowi przyrost o 9,5% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Spółka zanotowała przychody na poziomie 89,41 mln zł, czyli o 13,5% więcej niż w poprzednim roku. Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki było osłabienie amerykańskiej waluty, w której firma generuje większość przychodów. Zarząd spółki zaproponował wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 1,66 zł na akcję, co przekłada się na łączną kwotę 42,75 mln zł. Na uwagę zasługuje też wzrost wskaźnika ARPL (średni miesięczny przychód na licencję) dla wszystkich produktów firmy - LiveChat osiągnął 173,9 USD (+11%), ChatBot 148,1 USD (+17%), a HelpDesk aż 191,1 USD (+39%).

Grupa CCC zanotowała wyjątkowo udany III kwartał 2024 roku, z czterokrotnym wzrostem zysku operacyjnego do 328 mln zł i podwojeniem wyniku EBITDA do 479 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły o 14% rok do roku, osiągając poziom 2,77 mld zł, przy czym wszystkie główne segmenty biznesowe odnotowały wzrosty - CCC (+13%), HalfPrice (+18%) i Grupa Modivo (+14%). Szczególnie imponująco prezentuje się poprawa rentowności - marża brutto wzrosła do 51% (+3 p.p.), a wskaźnik kosztów do przychodów spadł o ponad 4 p.p. do 39%. Grupa planuje dalszą ekspansję, w tym otwarcie pierwszych sklepów HalfPrice w Hiszpanii i Bułgarii, a sprzedaż za ostatnie 12 miesięcy po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 10 mld zł.

Maksymilian Kuch, Doradca Inwestycyjny nr 938