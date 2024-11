Słabość na europejskich parkietach, CD Projekt liderem spadków w WIG20

WIG20 odrabia część porannych spadków lecz wciąż pozostaje na minusie, tracąc 0,23%. Wśród spółek z indeksu WIG20 najlepiej radzą sobie KETY ze wzrostem o 0,48%, a za nimi plasuje się ALIOR z plusem 0,38%. Po przeciwnej stronie znajduje się CD PROJEKT, który notuje znaczący spadek o 5,35%. Sektor bankowy również prezentuje się słabo - MBANK traci 1,92%, a PEKAO spada o 0,64%.

Reklama

Szczególną presję widać dziś w sektorze gamingowym, co odzwierciedla spadek indeksu WIG.GAMES5 o 4,26%. W ramach tego sektora wiele spółek notuje znaczące spadki: HUUUGE traci 3,20%, 11BIT spada o 3,11%, a TSGAMES zniżkuje o 2,11%. Na szczególną uwagę zasługuje wspomniana już słabość CD PROJEKTU (-5,35%), która wpływa zarówno na główny indeks, jak i sektor gier.

Kurs akcji CD Projektu znalazł się pod znaczącą presją w środę, tracąc maksymalnie 7,4%. Przecena nastąpiła pomimo opublikowanych we wtorek wyników za III kwartał 2023, które okazały się być nieco powyżej konsensusu rynkowego. Spółka wypracowała 78,1 mln zł zysku netto, przy przychodach na poziomie 227,6 mln zł. Warto zaznaczyć, że spółka przekazała kilka istotnych informacji operacyjnych - sprzedaż "Cyberpunka 2077" przekroczyła 30 mln egzemplarzy, a dodatku "Widmo Wolności" 8 mln sztuk. Ponadto, flagowy projekt studia "Polaris" wszedł w fazę produkcji z zespołem 400 deweloperów, co według analityków zwiększa szanse na premierę gry w 2026 roku. Spółka zapowiedziała również prace nad kolejną animacją cyberpunkową dla Netflixa, choć nie podano szczegółowego harmonogramu tego projektu.

Sytuacja fiskalna Francji budzi coraz większe obawy na rynkach finansowych, co odzwierciedla rosnący spread między rentownościami 10-letnich obligacji francuskich a niemieckich, który przekroczył 85 punktów bazowych. Brak większości parlamentarnej znacząco utrudnia wprowadzenie niezbędnych reform fiskalnych, w tym cięć wydatków i podwyżek podatków, potrzebnych do ograniczenia rosnącego deficytu budżetowego. Szczególnie niepokojąca jest pozycja premiera Michela Barniera, którego polityczne przetrwanie zależy od stanowiska Marine Le Pen, grożącej obaleniem rządu, jeśli jej postulaty dotyczące ochrony siły nabywczej gospodarstw domowych nie zostaną spełnione. Agencje ratingowe, w tym Fitch i Moody's, już wyraziły swój sceptycyzm wobec rządowych planów redukcji deficytu z 6,1% do 5% PKB w 2025 roku, zmieniając perspektywę ratingu na negatywną. Sentyment odzwierciedlił również francuski CAC 40, który zbliża się do rocznych minimów.

Maksymilian Kuch, Doradca Inwestycyjny nr 938