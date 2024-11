Po czwartkowej sesji mogło się wydawać, że WIG20 wreszcie zacznie zyskiwać, ale początek piątkowej sesji wymazuje te nadzieje. WIG20 po dwóch godzinach handlu osuwa się do ważnej linii wsparcia 2220 pkt, która została nadszarpnięta w czwartek. Poziom ten uaktywnił jednak popyt. Czy dziś będzie podobnie? Przełamanie 2220 pkt skutkować będzie najprawdopodobniej testem 2200 pkt. Za fatalną formą WIG20 stoi dziś m.in. Allegro - ponad 11-proc. przecena z czwartku to dla podaży wciąż za mało. Do zniżek niestety wracają banki, dominująca grupa w benczmarku dużych przedsiębiorstw. WIG-banki od dwóch miesięcy porusza się w konsolidacji w zakresie około 12-13 tys. pkt i wygląda na to, że teraz zmierza do jej dolnej granicy.

Reklama

Czytaj więcej Poranek maklerów Szef Fedu straszy rynki Jerome Powell zasugerował, że Rezerwa Federalna nie musi się spieszyć z obniżką stóp. Akcje w USA zniżkowały.

Polski rynek akcji razi dziś słabością na tle europejskich. Francuski CAC 40 czy niemiecki DAX również świecą na czerwono, ale straty są znikome.

Na rynku walut euro stara się przełamać kilkutygodniowy trend słabości względem dolara. Kurs głównej pary walutowej rósł wyraźnie w czwartek, jednak wieczorne wystąpienie szefa Fedu zniwelowało większość odbicia. Dziś zaś EUR/USD wspina się o 0,33 proc., sięgając 1,056. To zaś jest paliwem dla złotego. Notowania USD/PLN zniżkują aż o 0,43 proc., do 4,088 zł, zaś EUR/PLN p 0,1 proc.

Bitcoin zyskuje dziś 1,5 proc., do blisko 89 tys. dolarów. Notowania ropy osuwają się zaś o 1,4 proc., do 67,7 dolarów za baryłkę. Uncja złota wyceniana jest na 2564 dolary, podobnie do czwartkowego zamknięcia.