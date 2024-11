Na warszawskiej giełdzie nadal utrzymuje się presja podaży. WIG20 w pierwszej godzinie czwartkowego handlu tracił na wartości około 0,5 proc. Odstajemy tym samym od innych europejskich parkietów, gdzie przeważa dzisiaj kolor zielony. Mamy jednak też lokalne problemy. Wśród nich są przede wszystkim wyniki spółek.

Wynikowe rozczarowania na GPW

Te mocno mieszają i mają wpływ na zachowanie się indeksów. Pod ostrzałem jest dzisiaj m.in. Allegro, które podało dane za III kwartał. Te zostały bardzo chłodno przyjęte przez rynek i akcje spółki tracą około 15 proc. Niedźwiedzie nadal także nie odpuszczają firmie KGHM. Po ostatnich spadkach spowodowanych przeceną miedzi, dzisiaj widzimy kolejną przecenę, która zbiegła się w czasie z publikacją wyników spółki za III kwartał. Trzeba jednak też zwrócić uwagę, że okazały się one nawet nieco lepsze od prognoz. Jak widać jednak, to było za mało dla inwestorów. Wyniki finansowe dołują Eurocash. Akcje spółki w pierwszej części dnia taniały o około 7 proc. Szukając pozytywów sezonu wynikowego uwagę należy z kolei skierować na Orlen. Akcje tej firmy drożały rano o ponad 3 proc., chociaż trzeba też pamiętać, że i one mają za sobą okres mocnej przeceny.

Bez większego echa przeszły zaś dane makro z polskiego gospodarki. Według szacunku produkt krajowy brutto (PKB) Polski, niewyrównany sezonowo w III kwartale 2024 r. wzrósł 2,7 proc. rok do roku i było to wynikiem zbliżonym do oczekiwań ekonomistów.

Mocny bitcoin, słabe złoto

Tak, jak zostało to wspomniane, inne europejskie rynki radzą dzisiaj sobie całkiem nieźle. Niemiecki DAX w pierwszej połowie dnia zyskiwał nawet ponad 1 proc. Niewielkie zmiany widzieliśmy za to wczoraj na Wall Street. S&P 500 spadł o 0,2 proc., a Nasdaq zniżkował o 0,3 proc. Przewagę koloru czerwonego widać było także na rynkach azjatyckich. Hang Seng stracił prawie 2 proc., podobnie zresztą jak Shanghai Composite. Japoński Nikkei225 stracił 0,5 proc.