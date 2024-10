Korekta na giełdach się rozkręca

W Warszawie notowania na giełdzie coraz niżej

Nie ma już wątpliwości co do tendencji na warszawskim parkiecie. Do czwartku WIG20 zniżkował o 2,5 proc. Testowany był poziom 2245 punktów i można się obawiać dojścia indeksy w okolice 2200 punktów, dołka z pierwszej połowy sierpnia. Winowajców jest wielu, ale jeden wydaje się dominować. Indeks największych spółek w przeliczeniu na dolary tracił 4 proc. i sierpniowy dołek jest już w grze. Od początku roku strata sięga już niemal 6,5 proc. Spadkowa tendencja widoczna jest też bardzo dobrze w przypadku indeksu szerokiego rynku. Groźniej może stać się po ewentualnym dotarciu WIG-u w okolice 80 000 punktów. Na pierwszy rzut oka nieco lepiej wygląda sytuacja w segmencie średnich firm. mWIG40 zniżkował do czwartku jedynie o 1,3 proc., ale techniczne wsparcie leżące w okolicy 6000 punktów zdaje się po raz kolejny być pod presją sięgającą 5 proc. Zwyżkę licząc od początku roku trudno uznać za imponującą, ale trzeba cieszyć się i z tego. SWIG80 zniżkował do czwartku o 1,5 proc.

Z perspektywy branżowej w ostatnich dniach najsłabiej radził sobie WIG-motoryzacja, zniżkując o 3,3 proc., ale pierwsze dni minionego tygodnia wyglądały bardzo obiecująco. Przejście od testowania oporu, do naruszenia wsparcia przyszło jednak wyjątkowo łatwo. To głównie zasługa dużych wahań notowań akcji Inter Cars, które ostatecznie taniały o 3,9 proc. Trwa zła passa w sektorze budowlanym. Jego indeks do czwartku tracił 3,1 proc. Walory Budimeksu taniały o 4,5 proc. Równie słabo radził sobie WIG-banki, idąc w dół o prawie 3,2 proc. Czwarty tydzień z rzędu w dół szedł WIG-górnictwo. Tym razem o 1,45 proc., ale sytuacja wygląda coraz gorzej. Najbardziej od czterech tygodni ciążą mu walory KGHM, które do czwartku taniały o 1,9 proc. Po przekraczającym 7 proc. tąpnięciu z poprzedniego tygodnia, papiery JSW odreagowały zwyżką o 5,5 proc. Nadal są tegorocznym liderem spadków (minus 35 proc.). Do tendencji spadkowej wraca po dwutygodniowym odbiciu WIG-media, zniżkując o 2,3 proc. Sięgającą 2,9 proc. przecenę zaliczyły akcje Agory, a momentami spadek był jeszcze większy.

Surowce po przecenie. Złoto odpoczywa

Po mocnym, sięgającym 3,9 proc., spadku z poprzedniego tygodnia indeks rynków surowcowych do czwartku szedł w górę o skromne 1 proc. Sytuacja w poszczególnych segmentach była jednak dość zróżnicowana. Utrzymuje się podwyższona zmienność w przypadku ropy naftowej. Amerykańska WTI drożała o 1,7 proc, do nieco ponad 70 dolarów za baryłkę, ale momentami cena sięgała 72 dolarów. W porównaniu do stanu z października ubiegłego roku, gdy była o ponad 12 dolarów droższa, obecną sytuację można uznać za dość komfortową. Zawdzięczamy ją zwiększeniu produkcji w Arabii Saudyjskiej, ale także odporności na konflikt na Bliskim Wschodzie, gdzie sytuacja jest o wiele bardziej napięta niż rok wcześniej. Swoje robią też obawy o pogorszenie się koniunktury gospodarczej i niższy popyt Chin. Europejska Brent do piątkowego poranka drożała o nieco ponad 2 proc., do 74,5 dolara. Mocno w górę, bo aż o 12 proc., podskoczyły notowania gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, ale trzeba pamiętać, że w poprzednim tygodniu mieliśmy do czynienia z 14-proc. przeceną surowca. W Wielkiej Brytanii zwyżka cen sięgała niemal 10 proc., a w Holandii ponad 8 proc. Na tym tle, niewiele, bo o 2,5 proc., w górę szły ceny węgla.

Taniała większość metali, ale były wyjątki. Notowania aluminium zwyżkowały o prawie 3,5 proc., a palladu o 4,8 proc. Nieznacznie taniała platyna, a kontrakty terminowe na miedź zniżkowały o 1 proc. I był to już czwarty spadkowy tydzień z rzędu. Wciąż żywe są obawy związane z popytem w Chinach. Nadal wysoko trzymają się ceny złota, ale dynamika zwyżkowej tendencji w ostatnich dniach zdecydowanie osłabła. Do piątkowego poranka kruszec drożał o zaledwie kilka dziesiątych procent, do niecałych 2740 dolarów za uncję, choć w środę trzeba było za nią płacić 2772 dolary. Cena srebra zwyżkowała o ponad 1 proc., ale chwilami była znacznie wyżej, sięgając 3500 dolarów za uncję.