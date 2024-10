Analiza poranna – Pierwsze wyniki wyglądają dobrze

Dziś uwagę należy zwrócić na wyniki Netflixa. Z opublikowanych raportów poznaliśmy już rezultat działalności tajwańskiego producenta chipów TSMC, który przebił prognozy. Potwierdza to, że popyt na półprzewodniki związane z rozwojem sztucznej inteligencji pozostaje duży. Informacje te neutralizują częściowo negatywny wydźwięk prognoz ASML.

W kalendarium makroekonomicznym ważne będą dane z USA. Poznamy wyniki wrześniowej sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej. Ważniejsze będą te pierwsze, bowiem będą one w większym stopniu obrazować siłę amerykańskiego konsumenta. To kluczowy czynnik, na jaki inwestorzy będą zwracać uwagę w rozpędzającym się sezonie wyników. Futures na S&P500 wraca na 5900 pkt. Do wzrostów powracają też indeksy Starego Kontynentu.

Na rynku walutowym dolar cały czas zyskuje na sile, a kurs EURUSD schodzi poniżej 1.09. Dziś posiedzenie EBC i zapowiadana kolejna 25-punktowa obniżka stóp, ale uwzględniając spadkową trajektorię inflacji nie można wykluczać silniejszego, gołębiego przekazu. Euro obecnie jest najtańsze od początku sierpnia. W gronie g10 dobrze prezentuje się dolar australijski po lepszych od oczekiwań danych z rynku pracy.

Silny dolar cały czas ciąży złotemu. Euro kosztuje 4.32, a dolar zbliża się do 4 zł. Dziś jednak poznamy całą serię danych z USA, które mogą zmienić położenie USD. Dolara wspiera też wizja powrotu Trumpa na fotel prezydenta USA. Mimo siły amerykańskiej waluty złoto wraca na szczyty wszech czasów i wyceniane jest już powyżej 2680 USD za uncję. WTI wraca do fundamentów poniżej 70 USD, czemu sprzyja brak eskalacji działań zbrojnych pomiędzy Izraelem a Iranem.