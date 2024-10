Bez historii

Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach rozpoczęła się umiarkowanie optymistycznymi nastrojami na rynkach bazowych. Indeksy w USA wyznaczały nowe historyczne (ATH) szczyty, DAX testował ostatnie maksima, a BTC zanotował blisko 5% podbicie. W przypadku rynków akcyjny trend wzrostowy obowiązywał jednaka skala zmian nie była bardzo znacząca. Rynek czeka na kolejne partie danych makro z gospodarki USA (przez pryzmat potencjalnej, kolejnej obniżki FOMC) oraz na sezon wynikowy amerykańskich spółek za 3Q.

Lokalnie, w ramach WIG20, ponad 2% wzrostu zanotowały akcje JSW. Po drugiej stronie tabeli widniały walory Allegro z 1,99% spadku. Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniały się akcje Green X ze zwyżką ponad 12%.

Po sesji na rynku pojawiły się doniesienia o redukcji w ofercie Żabki dla inwestorów detalicznych, która miała wynieść ok. 90,5%.

Z rynkowego punktu widzenia dzisiejsza sesja nie zmienia znacząco układu konsolidacyjnego wokół WIG20. Pozostajemy jednak blisko górnego ograniczenia i lokalnego oporu na 2340 pkt, którego sforsowanie mogłoby otworzyć drogę do nadgonienia rynków bazowych. Szansą na podbicie popytu jest również zbliżanie się do IPO Żabki, co mogłoby docelowo uwolnić środki, które pozostałyby na GPW.

Konrad Ryczko Analityk