Obrona wsparcia na 2260 pkt.

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami sięgającymi 1% po bardzo mocnych danych z amerykańskiego rynku pracy. We wrześniu amerykańska gospodarka wykreowała aż 254 tys. nowych miejsc pracy, co było zdecydowanie powyżej oczekiwań na poziomie 140 tys. W górę do 159 tys. zrewidowano także sierpniowe dane.