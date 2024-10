Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) poinformowała, że doszło do wycieku informacji poufnych. Spółka zapowiedziała ochronę swoich interesów, co było zapowiedzią podjęcia kroków prawnych. Spółka poinformowała po południu, że złożyła już wnioski do prokuratury. Kto mógł doprowadzić do wycieku tych informacji? Ślad prowadzi do rady nadzorczej.