Analogicznie do sesji wtorkowej, poranek przyniósł skokową odpowiedź na kolejne doniesienia z Chin o poszerzeniu programu stymulującego tamtejszą gospodarkę. Władze w Pekinie zapowiedziały teraz wpompowanie przeszło 140 mld dolarów w największe banki i pomoc finansową dla najbiedniejszych. W efekcie Europa otworzyła się wzrostami, które w przypadku GPW zaowocowały zwyżką indeksu WIG20 o blisko 1 procent, po czym rynek wszedł w oczekiwanie na dane z USA. Finalny odczyt PKB USA za II kwartał okazał się wyższy od oczekiwań, a dynamika zamówień na dobra trwałe lepsza od prognoz. Wreszcie liczba podań o zasiłki dla bezrobotnych zaprzeczyła obawom o stan rynku pracy. Pakiet antyrecesyjnych sygnałów USA zaowocował wzrostem w Warszawie i ruchem WIG20 w rejon 2385 pkt. Finalnie jednak, nieco słabszy do oczekiwań poranek na Wall Street wymusił na WIG20 powrót w rejon otwarcia i indeks zakończył sesję wzrostem o 0,86 procent przy imponującym obrocie 1,83 mld złotych, gdy na całym rynku obrócono akcjami za przeszło 2 mld złotych przy zwyżce indeksu WIG o 0,74 procent. Z perspektywy końca sesji widać, iż handel został zdominowany przez nastroje w otoczeniu, ale nie brakło lokalnych zmiennych, jak przecena Cyfrowego Polsatu o 7,57 procent po spekulacjach prasowych o konflikcie w spółkach Zygmunta Solorza. Rolę lokomotyw obozu popytowego pełniły dziś banki, których indeks zyskał 1,61 procent. Zwyżki kontynuowały spółki LPP i Pepco, choć akcje CCC z indeksu mWIG40 przeceniono o 1,01 procent po wczorajszym wzroście o przeszło 17 procent. Lokalnym tematem był również układ techniczny na wykresie WIG20, który skończył sesję wybiciem z granej ostatnio konsolidacji, czym zbudował bazę do ruchu w rejon 2400 pkt., gdzie psychologiczny opór spotyka się z linią prowadzącą letnią korektę. W piątek warto liczyć się z kolejną sesją w cieniu giełd bazowych oraz danych z USA, z najważniejszym odczytem makro tygodnia, którym będzie wrześniowy wskaźnik inflacji PCE-Core.

Reklama

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.