Mieszane nastroje na rynkach, wzrosty w Europie, ostrożność w USA

Indeksy europejskie zakończyły piątkowe notowania w większości na plusie. Europejskim liderem wzrostów został zdecydowanie WIG20, zamykając się ponad 3% na plusie. Włoski FTSE MIB o nieco ponad 2%, a niemiecki DAX zwyżkował o ponad 0,8%. Na czerwono zamknął się natomiast brytyjski FTSE 100.

Reklama

Sesja amerykańska trwa w nieco gorszych nastrojach, pomimo lepszych danych na temat sentymentu konsumentów wg Uniwersytetu Michigan. Związane jest to ze słabszym odczytem z rynku nieruchomości, który przez niektórych jest uznawany za wyprzedzający wskaźnik spowolnienia gospodarczego. Przeczyłoby to tezie o "miękkim lądowaniu" amerykańskiej gospodarki i wskazywało na spóźnione działanie FED. Obawy o gospodarkę widoczne są również na rynku surowców. Złoto zalicza historyczne szczyty, zbliżając się do psychologicznego poziomu 2500 USD za uncję, ropa oddaje wzrosty z początku tygodnia i rysuje ciekawą tygodniową świeczkę. Jen japoński po osłabieniu się o prawie 2% od poniedziałku, rośnie dzisiaj do dolara amerykańskiego o 0,8%. Para walutowa USD/JPY jest dobrym wskaźnikiem apetytu na ryzyko wśród inwestorów.

Akcje spółki Bayer rosną o ponad 11% po korzystnym orzeczeniu sądu apelacyjnego w sprawie dotyczącej rakotwórczego działania środka Roundup. Ostateczna decyzja należy do Sądu Najwyższego USA, a Bayer nadal musi zmierzyć się z ponad 100 tysiącami pozwów, które mogą kosztować aż 16 miliardów dolarów. Również na polskim rynku widoczny jest optymizm. Akcje Alior Banku wzrosły dzisiaj o 5% i zakończyły tydzień prawie 18% wyżej. Jest to związane z dołączeniem do listy uczestników indeksu MSCI Poland w wyniku kwartalnej rewizji i w konsekwencji zwiększeniem popytu na akcje. Warto obserwować równocześnie PZU, które jest 30% akcjonariuszem Alior Banku. PZU planuje także wypłacić 4,34 PLN dywidendy, z aktualną stopą dywidendy na poziomie 9%.

Doniesienia o małpiej ospie (mpox) mogą również być istotne w nadchodzących tygodniach. Jeden z potencjalnych producentów szczepionek, SIGA Technologies, poinformował, że wstępna analiza nie wykazała statystycznie istotnej przewagi nad placebo. Spółka zaznaczyła jednak, że badanie sugeruje korzyści kliniczne u pacjentów leczonych wcześnie oraz u tych z ciężkim przebiegiem choroby, a dyrektor generalny SIGA wyjaśnił, że brak osiągnięcia głównego punktu końcowego nie był całkowicie nieoczekiwany ze względu na specyfikę badanej populacji. Konkurent SIGA Technologies, duńska spółka Bavarian Nordic, w tym tygodniu urosła o prawie 50%, kończąc dzisiejszą sesję 18% wzrostem. Firma złożyła dzisiaj wniosek do europejskiego regulatora o rozszerzenie stosowania swojej szczepionki przeciwko mpox na nastolatków w wieku 12-17 lat, co jest kluczowe w walce z nowym, bardziej śmiertelnym szczepem wirusa, który szczególnie dotyka dzieci i młodzież w Afryce. Szczepionka ma już zgodę na awaryjne stosowanie w USA w tej grupie wiekowej. Firma posiada znaczne zapasy szczepionki gotowe do wysyłki, ale napotyka na przeszkody w dystrybucji w Afryce, gdzie szczepionka jest obecnie zatwierdzona tylko w Demokratycznej Republice Konga i Nigerii, mimo prośby afrykańskiej agencji ds. chorób o dostarczenie 10 milionów dawek szczepionki.

Maksymilian Kuch, DI