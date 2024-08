Na plan pierwszy wybiła się spółka KGHM, która skromny wzrost o 0,36 procent uzupełniła aktywnością zbliżoną do 163 mln złotych. Mocno grane były również spółki Allegro, CD Projekt i PKO BP, którymi obrócono po przeszło 100 mln złotych. Niewiele mniej od 100 mln zebrała spółka Pekao. Sumarycznie na wyliczonych pięciu spółkach obrócono akcjami za przeszło 600 mln złotych, co daje około 60 procent aktywności rynku w WIG20. Zachowanie rynku zostało zdominowane przez odpowiedź na dobre rozdania wtorkowe na Wall Street oraz kolejne poprawne dane o inflacji w USA, która mierzona wskaźnikiem CPI w układzie r/r spadła do 2,9 procent, co oznacza nie tylko osunięcie się poniżej progu 3 procent, ale też najniższy odczyt od kwietnia 2021 roku. W przypadku wskaźnika CPI-Core odczyt na poziomie 3,2 procent r/r był zgodny z prognozą, ale też najniższy od maja 2021 roku. Efektem było osłabienie dolara i umocnienie złotego, które pomagało bykom w Warszawie. Odpowiedź GPW widać dobrze na spółkach bankowych, których indeks WIG-Banki był najsilniejszym koszykiem sektorowym i zyskał 1,49 procent. Z perspektywy technicznej bilansem sesji jest jednocześnie wykreślenie nowego maksimum odbicia po ostatniej fali wzrostowej, jak i sygnał skonsolidowania się rynku w oczekiwaniu na kolejny impuls. Na konsolidację warto też spojrzeć przez pryzmat jutrzejszego święta w Polsce, które pojawi w kontekście większej zmienności na rynkach generowanej przez odpowiedzi na dane makro z USA. W połączeniu ze stale napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, inwestorzy musieli ostrożnie operować optymizmem, gdy czwartek wyłączy możliwość reagowania na nowe zaskoczenia. Niemniej, do piątkowego rozdania rynek stanie po trzech sesjach, które sumują się w zwyżkę WIG20 o 3,79 procent, co już teraz przekłada się na najlepszy tydzień indeksu od drugiej połowy lutego i perspektywę wysłania sygnału zakończenia czterotygodniowej przeceny.

Reklama

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.