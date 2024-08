Indeksy bez kierunku po czwartkowym rajdzie - rynek szuka nowych impulsów

Na amerykańskim rynku lekkie spadki z początku sesji zostały nadrobione. Obecnie indeksy oscylują lekko powyżej poziomu zamknięcia z poprzedniej sesji. Na otwarciu najwięcej tracił Nasdaq 100, spadając prawie o 0,5%. S&P500 i Dow Jones były stabilne, będąc jedynie 0,2% na minusie. Europejskie rynki oddały wzrosty z początku sesji. Niemiecki DAX kończy w okolicach zera, francuski CAC40 i szwajcarski SMI finiszują w powyżej 0,2%. Hiszpański IBEX 35 dąży do +0.5% zamknięcia. Polski WIG20 traci pod koniec sesji i jest ponad 0,6% poniżej poziomu otwarcia.

Rheinmetall zaprezentował dobre wyniki, odnotowując wzrost sprzedaży o prawie 50% do 2,23 mld EUR w II kwartale 2024 roku, potwierdzając wstępne wyniki. Zysk operacyjny podwoił się, a zysk netto wyniósł 79 mln EUR. Spółka podtrzymuje prognozę rocznej sprzedaży na poziomie 10 mld EUR i marży operacyjnej 14-15%. CEO Armin Papperger spodziewa się rocznego wzrostu sprzedaży o około 2 mld EUR w nadchodzących latach. Rheinmetall otrzymał zamówienie na dostawę ośmiu mobilnych stacji chirurgicznych dla ukraińskich sił zbrojnych. Przełożyło się to na ponad 2% wzrost podczas dzisiejszej sesji i wybicie się ponad 100-dniową prostą średnią kroczącą.

W tym tygodniu jedną z ciekawszych spółek do obserwowania był CD Projekt. Jego akcje w poniedziałek otworzyły się ze stratą ponad 8%, żeby zakończyć dzień 4% odbiciem, a cały tydzień wzrostem o ponad 12%. Większość analityków śledzących spółkę nie widzi w niej potencjału wycenianego przez rynek, co pokazuje wciąż negatywny sentyment wokół sektora gamingowego. Równocześnie krótkie pozycje na walorze wynoszą już ponad 4%, co przekłada się na ponad 6% free float. W razie dalszych, mocniejszych wzrostów może to skłonić część funduszy do zredukowania lub zamknięcia pozycji, co będzie miało wpływ na cenę.

Po drugiej stronie znajduje się Intel, który w tym tygodniu spadał w rekordowym momencie o ponad 12%, żeby w czwartek zyskać 8%. Spółka handluje obecnie poniżej swojej wartości księgowej – P/B Ratio: 0,75. TBV, czyli kwota, jakiej mogą spodziewać się akcjonariusze w przypadku bankructwa firmy, wynosi 19,51 USD za akcję i obecnie może stanowić wsparcie dla ceny. Dzisiaj kurs zniżkował w pewnym momencie o więcej niż 4%, jedynie 20 centów od wskazanego poziomu.

Maksymilian Kuch, DI