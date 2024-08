Byki znów zwietrzyły swoją szansę. Wzrostowy start notowań na GPW

Rynkowa cisza pretekstem do wzrostów?

Lekką zadyszkę złapał dzisiaj bitcoin, ale warto zwrócić uwagę, że wczoraj zaliczył on bardzo mocną sesję. Jego wycena dzisiaj przekracza 61 tys. USD. Niewielkie zmiany widzimy dzisiaj na rynku walutowym. Główna para EUR/USD utrzymuje się powyżej poziomu 1,09. To przekłada się na niewielkie zmiany par walutowych ze złotym. Lekkie cofnięcie widać dzisiaj także na rynku ropy naftowej oraz złota. Wynosi ono około 0,1 proc.

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny zdecydowanie nie rozpieszcza inwestorów. To jednak może być też dobra informacja. Ta cisza może zostać wykorzystana do tego by rynki kontynuowały odbicie w górę. Tydzień zaczął się fatalnie, ale jest szansa, że końcówka będzie lepsza.