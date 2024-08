Poniedziałkowy handel na giełdzie w Warszawie przebiegał pod znakiem wyprzedaży akcji. WIG20, który podczas sesji tracił nawet ponad 5 proc. na finiszu zmniejszył stratę do 3,1 proc. Z kolei WIG zniżkował o 3,35 proc. powiększając stratę liczoną od majowego szczytu hossy do ok. 12 proc.

Do pozbywania się akcji przekonały inwestorów fatalne nastroje na pozostałych rynkach akcji, na których handel został całkowicie zdominowany przez sprzedających. Fala wyprzedaży objęła najpierw azjatyckie parkiety. W przypadku giełdy w Tokio można mówić nawet o panice, która ściągnęła indeks Nikkei 12,4 proc. w dół. To największy dzienny spadek tego wskaźnika od czasu krachu z 1987 roku. Wyraźnie zniżkowały także wszystkie giełdy w Europie, ale skala przeceny nie była już aż tak drastyczna. Spadki głównych indeksów sięgały maksymalnie ok 4-5 proc., przy czym w przypadku największych zachodnioeuropejskich wskaźników było to ok. 2-3 proc.

Negatywnym nastrojom poddali się również amerykańscy inwestorzy. Przecena na giełdach to efekt rosnących obaw przed recesją w USA, które pojawiły się już w piątek po bardzo słabych danych z amerykańskiego rynku pracy. Zapewne na wyobraźnię inwestorów podziałał także krach na japońskiej giełdzie. Jednocześnie pojawiły się spekulacje, że Fed może zdecydować się we wrześniu na głębsze cięcie stóp procentowych w celu opanowania sytuacji, choć nie brakuje głosów, że może to być spóźniony ruch.