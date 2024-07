Wczoraj nasz rynek wyszedł obronną ręką i WIG20 mimo problemów na początku dnia, ostatecznie zyskał na wartości. Dzisiaj kłopoty są jednak większe i wygląda na to, że wczorajsza siłą naszego parkietu była jednak nieco na wyrost. Od początku dnia na GPW obserwujemy bowiem wyraźną presję podaży. WIG20 w zasadzie już po godzinie handlu tracił ponad 1 proc, a po dwóch około 1,5 proc. O ile więc wczoraj błyszczeliśmy na tle europejskiego otoczenia, tak dzisiaj od niego odstajemy „in minus”. Co prawda na Starym Kontynencie też mamy przewagę koloru czerwonego, jednak nie świeci on aż tak mocno jak na GPW. DAX traci około 0,4 proc., CAC40 zniżkuje o 0,5 proc.

Wzrostami zakończyła się wczorajsza sesja na Wall Street. Mimo tego można jednak mówić o małym rozczarowaniu. O ile bowiem na początku dnia wzrosty były dość pokaźne, tak pod koniec notowań wyraźnie stopniały. S&P 500 urósł niecałe 0,3 proc., zaś Nasdaq 0,4 proc. Warto też zwrócić uwagę, że coraz lepiej na Wall Street prezentują się także mniejsze spółki. Russell 2000 zyskał 1,8 proc. - Zwolennicy tezy o początku rotacji otrzymują kolejny argument za nią, indeks w dobrym stylu potwierdził wybicie tegorocznych szczytów. Rękę do tego przyłożył Jerome Powell, który stwierdził, że ma coraz większą pewność, że inflacja zmierza do celu, jeszcze silniej sugerując początek cyklu we wrześniu — wskazuje Kamil Cisowski, analityk DI Xelion.

Bitcoin wyhamowuje wzrosty

Mieszane nastroje mieliśmy na rynkach azjatyckich. Znów słabo zaprezentował się Hang Seng, który stracił 1,6 proc. i wciąż jest pod wpływem słabszych danych z chińskiej gospodarki z poniedziałku. Na plusie dzień zakończył Nikkei225. Zyskał on jednak tylko 0,2 proc.

Co się dzieje z innymi aktywami? Zadyszkę łapie dzisiaj bitcoin, który ostatnio odbijał w górę. Jego cena oscyluje dzisiaj w okolicach 63 tys. USD. Tanieje, o prawie 1 proc, także ropa naftowa i jej odmiana WTI zbliża się do poziomu 80 USD.

Dzisiejsza sesja to przede wszystkim dane ze Stanów Zjednoczonych. Te poznamy w drugiej części dnia, a dotyczyć będą m.in. sprzedaży detalicznej.