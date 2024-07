W ostatnich dniach próby ataku popytu na niewiele się zdają, a kolei kontry podaży są skuteczniejsze. WIG20 konsoliduje się w rejonie 2520-2560 pkt, a w środę indeks dużych spółek kieruje się w stronę dolnego ograniczenia tego układu. Około połowy dużych przedsiębiorstw traci po ponad 1 proc., a zyskują jedynie Dino Polska i CD Projekt. Słabo wygląda także druga i trzecia linia spółek. mWIG40 traci 0,7 proc., zaś sWIG80 zniżkuje o 0,6 proc.

Z najważniejszych wiadomości ze spółek warto zwrócić uwagę na Unibep, który w II kwartale sprzedał 64 lokale, co stanowi spadek o ponad 30 proc. w ujęciu rok do roku. Oznacza to zwiększenie dynamiki spadków w stosunku do I kwartału 2024 r. Na szerokim rynku o około 4 proc. zniżkują walory Enter Air po tym, jak UOKiK zarzucił liniom lotniczym naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Krajowy rynek akcji plasuje się dziś na szarym końcu Europy. Odreagowanie ostatnich zniżkę obserwujemy w Paryżu, zyskuje także niemiecki DAX. Indeksy z Wall Street zakończyły wczorajszą sesję mieszanie - S&P 500 zyskał 0,07 proc., Nasdaq wzrósł o 0,15 proc., Dow Jones spadł o 0,13 proc., a indeks małych spółek Russell 2000 stracił ponad 0,3 proc.

Na rynku walut stabilnie. Eurodolar utrzymuje się w okolicach 1,082. Kurs dolara sięga 3,93 zł, a euro 4,25 zł.

Uncja złota wyceniana jest na 2376 dolarów, czyli o 0,5 proc. więcej niż we wtorek na zamknięciu. Kurs bitcoina zwyżkuje o 1 proc., do 58454 dolarów.