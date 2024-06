Z początkiem nowego tygodnia optymizm zawitał na warszawski parkiet wynosząc w górę indeks WIG20 o blisko 1,5 proc. Zwyżki na krajowym parkiecie korespondują z trendem obowiązującym na pozostałych europejskich rynkach akcji, na których poniedziałkowe notowania przebiegają pod dyktando kupujących. Kolor zielony pojawił się zarówno na indeksach zachodnioeuropejskich parkietów, jak i rynkach z naszego regionu. Od zwyżek rozpoczęły nowy tydzień także rynki w Azji. Negatywnym wyjątkiem jest chińska giełda, gdzie główne indeksy pogłębiły korektę.



Spółki z WIG20 na celowniku

Na krajowym rynku z poprawy nastrojów korzystają niemal wszystkie największe spółki. Największym wzięciem cieszą się walory CD Projektu, co przekłada się na ponad 4 proc. zwyżki kursu. Pozytywne zachowanie może mieć związek z wydaniem pozytywnej rekomendacji przez jedno z biur maklerskich. Na celowniku kupujących znalazły się także papiery Orlenu i KGHM stwarzając obu spółkom dogodne warunki do odrobienia strat z ostatniej korekty. Po piątkowej przecenie do łask wróciły akcje banków, choć skala odbicia ich notowań jak na razie jest dość ograniczona. Z lepszych nastrojów nie mogą tylko skorzystać posiadacze akcji Kruka i JSW, których inwestorzy chętnie się pozbywali.

Nieco mniejszą ochotę do zakupów przejawiają inwestorzy obecni na szerokim rynku akcji, mimo to niewielką przewagę mają drożejące walory. W indeksie firm o średniej kapitalizacji wchodzących w skład mWIG40 poniedziałkowym zwyżkom przewodzą Comarch i Huuuge, drożejąc odpowiednio o 4,5 proc. i 4,3 proc. Z kolei wśród „maluchów” z indeksu sWIG80 najbardziej okazałymi zwyżkami mogą pochwalić się Medicalgorithmics i Astarta będąc odpowiednio 5,6 proc. i 4,5 proc. na plusach.