Pozytywną reakcję widać dziś na wszystkich czołowych indeksach. S&P 500 rośnie dziś o 1,3%, umacniając nowe historyczne szczyty, Nasdaq kontynuuje wczorajsze wzrosty, notując prawie 2% wzrost. W Europie dane zza oceanu pozytywnie wzmocniły odreagowanie powyborczych spadków. DAX umacnia swój wzrost, notując najlepszą sesję od początku maja, francuski CAC40 rośnie o ponad 1%, powoli kompensując spadki z ostatnich dni, a włoski IT40 wzrasta o prawie 1,4%.

Przy tak rozgrzanym optymizmem rynku należy ze szczególną uwagą obserwować dzisiejsze posiedzenie Fedu. Stopy procentowe pozostaną najprawdopodobniej niezmienione, jednak kluczowym z perspektywy inwestorów będzie narracja, jaką utworzy wokół niej Rezerwa Federalna. Ostatnie jastrzębie wystąpienia nastawiały rynek negatywnie. Przy podtrzymaniu tego trendu, może to stanowić impuls korekcyjny przy tak pozytywnych nastrojach, jakie wywołał odczyt CPI. Jednocześnie, Fed ciągle utrzymuje uzależnianie decyzji przede wszystkim od danych, a dzisiejsze mogą nastawiać pozytywnie, co do przyszłości ograniczenia wzrostowego impetu inflacji.

Mocne wzrosty notuje dziś Oracle, po solidnych wynikach finansowych. Wysoki popyt na modele AI w ramach Oracle Cloud spowodował rekordowy wzrost kontraktów w 3 i 4 kwartale (rok obrotowy spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Tym samym, choć przychody spółki wzrosły jedynie o 3% r/r, to pozostałe zobowiązania wykonania aż o 44% r/r do 98 mld $. Wartość ta w przypadku firm z sektora IT może stanowić wskaźnik zamówień na usługi i jej wzrost zapowiada mocną pozycję spółki na rynku. W efekcie Oracle rośnie na dzisiejszej sesji ponad 11%.

Dział Analiz XTB