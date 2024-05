Komentarz po sesji: Handel bez USA i UK

Kiedy myślę o dzisiejszej edukacji na poziomie uniwersyteckim, to nie kojarzy mi się ona z czymś ekscytującym. Ba, przez ostatnie lata wyrobiłem sobie o niej złe zdanie. Temperuję je, bo przecież moja wiedza o tym, jak to faktycznie funkcjonuje, nie jest wielka. Poza tym mamy skłonność do idealizowania własnej młodości.