WIG na łasce giełdowej hossy AI?

Dziś jednak trend ten czeka poważny test. Po sesji na Wall Street wyniki przedstawi Nvidia, która w ciągu kilku kwartałów stała się gwiazdą nowej hossy, wobec której oczekiwania stale rosną. Wydaje się, że do ‘negatywnego’ zaskoczenia raportem niewiele potrzeba, a samo pobicie giełdowych prognoz traktowane jest przez inwestorów jako ‘absolutne minimum’ tego, co powinna przedstawić spółka.

Z drugiej strony bardzo dobry raport niezawierający ‘efektu wow’, sugerujący realizację zysków łatwo może zmienić się w euforię, jeśli spółka poinformuje o skokowym wzroście zamówień i walce korporacji o nowe chipy Blackwell AI. Czy to okaże się wystarczające do tego, by Wall Street znów zrewidowało w górę wyceny biznesów związanych ze sztuczną inteligencją i przede wszystkim, czy okaże się na tyle silny, by ograniczyć efekt konsekwentnie słabszych danych makro z USA, przy wciąż wysokich stopach procentowych? Odpowiedzi na te pytania poznamy po sesji. O ile wzrosty na Nasdaq 100 nie mają bezpośredniego wpływu na biznesy w Polsce. ogólne nastroje inwestorów w USA krótkoterminowo mogą zdeterminować popyt na aktywa z rynków rozwijających się.

Dzisiejsze dane z Polski wypadły względnie dezinflacyjnie. Dynamika płac na poziomie 11,3% okazała się niższa, od oczekiwanych 12,5% (choć nadal bardzo mocna). Płace m/m spadły nieoczekiwanie o -1,6% wobec -0,5% prognoz i blisko 5,5% wzrostu poprzednio. Zatrudnienie rok do roku spadło także mocniej od prognoz, a produkcja przemysłowa zaskoczyła w górę i wsparta efektem bazowym wyniosła prawie 8% wobec oczekiwań w okolicach 5. Inflacja producentów PPI spadła o -8,6%. mocniej, niż oczekiwane -8,2%, choć miesiąc do miesiąca okazała się zgodna z prognozą i wzrosła o 0,2%.

Wydaje się, że perspektywa podwyżek cen energii i ogrzewania w drugiej połowie roku może wywrzeć pewną presję na zachowania konsumentów w Polsce, jeszcze przed sezonem wakacyjnym, w efekcie czego szanse na ‘niespodzianki’ od strony wzrostu inflacji, w tym roku wydają się niższe. WIG20 zamknął dziś sesję prawie 0,6% niżej, a europejski rynek akcji odnotował spadki mimo gołębich komentarzy Christine Lagarde, sugerujących cięcia stóp w EBC, w przyszłym miesiącu. Traciły akcje z sektora motoryzacyjnego, po informacjach o kolejnych cłach w Chinach. DAX odnotował 0,2% spadek i w ciągu ostatnich 5 dni osunął się o prawie 1%, pomimo prawie 1% wzrostu Nasdaq 100 w adekwatnym okresie.

Akcje Nvidia notowane są dziś w okolicach historycznych szczytów i tracą nieznacznie 0,5% odzwierciedlając ‘ostrożność’ rynku, przed publikacją wyników. Przed raportem Nvidia rynek pozna jeszcze protokół FOMC, z posiedzenia 1 maja. Ponieważ jednak od tego czasu dane makro z USA sugerują trwające ochłodzenie gospodarki, jastrzębie komentarze mogą zostać zignorowane, a jakiekolwiek ‘gołębie’ wstawki zostać odebrane ‘jeszcze bardziej gołębio’ ponieważ od początku maja gospodarka USA kilkakrotnie rozczarowała negatywnie, a ostatnie CPI wypadło minimalnie niżej.