Europejskie indeksy notują lekkie wzrosty, wśród których niemiecki DAX wzrasta o 0,87%, FTSE 100 0,51%, a największym zwycięzcą dzisiejszej sesji jest polski WIG, który podwyższył się o 2,58%.

Reklama

Na naszym rodzimym rynku najmocniej zyskiwał dziś sektor gamingowy. Najjaśniejszym punktem okazało się CI Games, które zyskało ponad 24% pod wpływem informacji o umowie z Microsoftem. W jej ramach dwa tytuły spółki (“Lords of the Fallen” oraz “Sniper Ghost Warrior Contracts 2”) pojawią się w usłudze Game Pass. Poza CI Games mocno wzrósł także CD Projekt, którego akcje zanotowały 4,23% wzrost. Taka reakcja może świadczyć o pozytywnym nastawieniu inwestorów do rynku akcji, który na razie ma szansę się utrzymać, z ewentualnymi korektami w postaci realizacji zysków.

Poza gamingiem na polskiej giełdzie błyszczały także spółki związane ze sprzedażą detaliczną. Allegro zanotowało wzrost o prawie 8%, a CCC i LPP wzrosły o ok. 5%.

Dział Analiz XTB