Miszmasz z amerykańskimi danymi

Co chwilę poznajemy dane, które przybliżają nas, a następnie oddalają od momentu pierwszej obniżki stóp procentowych. Taki miszmasz mieliśmy już w postaci inflacji PCE w piątek i indeksu ISM dla sektora przemysłowego w poniedziałek. Dzisiaj nastąpił jeszcze większy rozdźwięk – bardzo dobre dane z amerykańskiego rynku pracy, a następnie dosyć spore rozczarowanie danymi w postaci indeksu ISM dla sektora usług. Chociaż wczoraj nie dawano wielkich szans na obniżki stóp procentowych w sierpniu, to teraz zwiększyły się one do poziomu powyżej 60% na czerwiec tego roku.

Dzisiaj o godzinie 14:15 poznaliśmy przedsmak piątkowego raportu z amerykańskiego rynku pracy w postaci raportu ADP. Raport ten pokazał wzrost zatrudnienia na poziomie 180 tysięcy, przy oczekiwaniu 150 tys. i przy poprzednim poziomie 155 tys. Wobec tego widać, że amerykański rynek pracy wciąż jest w bardzo dobrym stanie, co nie zwiększa szansy na obniżki stóp procentowych. Z drugiej strony nieco później poznaliśmy odczyt raportu ISM dotyczącego perspektyw w sektorze usługowym. Chociaż oczekiwano poprawy, niespodziewanie indeks ISM dla sektora usług okazał się być gorszy od oczekiwań. Wypadł on na poziomie 51,4 punktów przy oczekiwaniu na poziomie 52,7 oraz przy poprzednim poziomie 52,6 punktów. Kluczowym czynnikiem decydującym o takim rozczarowaniu był spadek subindeksu cenowego. Subindeks ten spadł do poziomu 53,4 punktów przy oczekiwaniu 58,4 punktów oraz przy poprzednim poziomie 58,6 punktów. Jest to najniższy odczyt subindeksu cenowego od kwietnia 2020 roku! To dane, które z pewnością chce widzieć Fed, wskazując na perspektywy obniżenia się inflacji. To właśnie inflacja usługowa w głównej mierze wpływa na obecnie wciąż wysoki odczyt inflacji, dlatego ograniczenie presji cenowej w sektorze powinno wpłynąć na dalszy spadek inflacji w średnim i długim terminie. Po danych wzrosło oczekiwanie na obniżki w czerwcu z ok. 55% do 61%.

Tym samym po dzisiejszych danych obserwujemy spore odbicie na amerykańskich indeksach, co jest ograniczeniem silnych strat z ostatnich dwóch sesji. Również rentowności ograniczają wzrosty po tym, jak wczoraj i dzisiaj testowały najwyższe poziomy od ponad 5 miesięcy. Indeks S&P 500 zyskuje 0,33% na 3 godziny przed zamknięciem, a Nasdaq zyskuje niemal 0,5%. DAX zyskał dzisiaj 0,5%, natomiast WIG20 stracił 0,04%, redukując wcześniejsze dosyć wyraźne wzrosty.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB