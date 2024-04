Kwiecień rozpoczynamy od spadków

Chociaż piątkowe dane inflacyjne oraz przemówienie Powella dawały szanse na obniżkę stóp procentowych w czerwcu, to poniedziałkowe publikacje dotyczące kondycji amerykańskiej gospodarki wskazały już na inną postać rzeczy. Silna gospodarka i rosnąca presja cenowa może wstrzymać Fed na dłużej przed pierwszą obniżką stóp procentowych, co z pewnością jest pozytywnie postrzegane przez inwestorów obstawiających siłę amerykańskiego dolara. Para EURUSD spadła do najniższego poziomu od połowy lutego, natomiast indeks dolara wspiął się do poziomów niemal najmocniejszych od 5 miesięcy.