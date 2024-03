Poranek maklerów: Słabość GPW dobiega końca?

Po słabym początku tygodnia, wtorek przyniósł odbicie na krajowym rynku akcji. WIG20 zyskał blisko 1,90% odrabiając większość strat z dwóch ostatnich spadkowych sesji. Warto zaznaczyć że miało to miejsce przy relatywnie sporych obrotach przekraczających 1,2 mld PLN. Wczorajszym ruchem WIG20 zbliżył się do psychologicznego poziomu 2400 pkt. Jego przebicie w górę może być sygnałem za dalszą kontynuacją trendu wzrostowego. W negatywnym scenariuszu wsparciem pozostaje poziom 2300 pkt. Tym razem nieco słabiej zachowały się grupy średnich i mniejszych spółek, czyli tzw. MiŚie, których indeksy zyskiwały w okolice 0,50%. Wydaje się że na chwilą obecną bez wpływu na krajowe aktywa pozostaje złożenie wniosku o postawienie przed Trybunał Stanu prezesa Glapińskiego. Złoty pozostawał stabilny co potwierdzają notowania EURPLN w okolicy 4,30, natomiast rentowności 10-letnich obligacji skarbowych zniżkowały wczoraj o 0,05 pp do poziomu 5,55%.

Dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne nie zawiera ważniejszych publikacji. W Europie poznamy marcowe zestaw indeksów dotyczących nastrojów w gospodarce, natomiast za oceanem ciekawszym będzie cotygodniowy odczyt z rynku paliw. Spadki zapasów ropy naftowej w ostatnich dwóch tygodniach pozostawały dodatkowym wsparciem dla wzrostu notowań tego surowca. Kurs ropy naftowej gatunku WTI znajduje się obecnie ponad poziomem 81 USD za baryłkę, co jest najwyższą wartością od końca października zeszłego roku.

Inwazja byków na europejskich parkietach

Piotr Neidek, BM mBanku

W Londynie ponownie zaatakowały akcyjne byki. FTSE250 wprawdzie nie przebił się przez psychologiczny poziom 20000 punktów, ale ponownie zaczął rosnąć. Wczorajsze zamknięcie wypadło na najwyższych poziomach od ponad roku. Momentum wciąż sprzyja bykom Jej Królewskiej Mości, a miejsca do wzrostów jest całkiem sporo. Marcowe wybicie się indeksu z trójkąta zapoczątkowało nowy etap hossy na Wyspach.

Do najbliższego oporu, nie licząc okrągłej wartości 20k, jest około 850 oczek. To sprawia, że na londyńskim parkiecie pali się zielone światło do kontynuacji wzrostów. Wsparciem dla byków ma prawo okazać się podstawa bieżącego impulsu. Dopóki dzienne zamknięcie wypada nie niżej niż 19383, dopóty sytuacja techniczna pozostaje optymistyczna.

Kolejna sesja na Wall Street przebiegła w neutralnych nastrojach. Kluczowe indeksy nie zmieniły znacząco swojego położenia na wykresach. Nasdaq Composite pozostaje tuż poniżej historycznych szczytów. DJIA oscyluje wokół 39000 punktów, pozostając w bezpiecznej odległości od wsparcia 38k. Wczoraj jednak zabrakło sił do powrotu na historyczne maksima. Lokalnie trwa korekta, jednakże bez wpływu na ogólną sytuację techniczną.