Poranek maklerów: Warszawa ma co nadrabiać

Wśród jankeskich indeksów niewiele jest już benchmarków, które w 2024r. nie ustanowiły historycznych szczytów. Wśród nich można wyróżnić niedomagający RUSSELL2000, jednakże słabość małych spółek zeszła na dalszy plan. Także DJUA reprezentujący spółki z branży użyteczności publicznej, pozostaje daleko w tyle.

Jest jeszcze DJTA, który jest na właściwej drodze do pobicia rekordów. Lokalnie doszło do wyhamowania zwyżki na wysokości sufitu kilkumiesięcznej konsolidacji. Jednakże potencjał, jaki drzemie w prostokącie, sprawia, że byki mają o co walczyć. Jeżeli uda im się utrzymać powyżej 16k wówczas i tegoroczny sufit będzie na wyciągnięcie sesji.

Koniec tygodnia nie należał do zbyt udanych dla zwolenników hossy nad Wisłą. sWIG80 nie pobił swoich szczytów. mWIG40 wyhamował pod historycznym sufitem. Natomiast WIG20 wrócił w okolice czwartkowej podstawy białej świeczki. Spadek o -1.3% nie jest przejawem siły popytu, ale bykom udało się obronić nad lokalnym wsparciem. Problem pojawił się jednak na rynku walutowym. Zdarzały się już okresy, kiedy to dolar zyskiwał na wartości a WIG20 umacniał się. Były to to jednak lokalne aberracje.

USDPLN ma za sobą formację odwrócenia trendu spadkowego. Gwiazda poranna, która pojawiła się na wykresie tygodniowym, ostrzega przed osłabieniem się polskiej waluty. To mogłoby spowolnić dalsze wzrosty WIG20 a nawet przyczynić się do kontynuacji korekty. Rynek akcji pozostaje silny a miejsca do wzrostów wciąż jest sporo. Jednakże trudno sobie wyobrazić, aby indeks blue chips pozostał obojętny na to, co może się wydarzyć ze złotym.