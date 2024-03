Byki z przytupem zaczęły czwartek na GPW

Raporty zrównoważonego rozwoju około 150 największych spółek notowanych na GPW zostaną poddane po raz pierwszy obowiązkowemu badaniu biegłego rewidenta już za 2024 r. Choć do zakończenia roku, a zatem też do powstania i badania raportu, jest jeszcze sporo czasu, to w kontekście wyboru biegłego nie ma ani chwili do stracenia.