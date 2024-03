Poranek maklerów: Najważniejsze dane w tym tygodniu

Ostatnia korekta nie była dużych rozmiarów, ale rozciągnęła się w czasie. Cierpliwość inwestorów została poddana próbie. Ci, którzy wierzyli w mocnego złotego, zyskali. EURPLN otworzył sobie drogę do testu tygodniowego wsparcia 4,25. CHFPLN naruszył dołek 4,47. Jeżeli będzie podążał dalej na południe, to ma szanse dotrzeć dziesięć groszy niżej. Perspektywy długoterminowe sprzyjają polskiej walucie. Nie można jednak zapominać, że powyższe instrumenty zbliżają się do obszarów dużej zmienności z przeszłości.

W USA sesja przebiegła bardzo spokojnie. Może to dziwić, w końcu większość tamtejszych indeksów jest na nieznanych terytoriach. Wszystkie indeksy z grupy Dow Jones zakończyły dzień na skromnym plusie. Przemysłowa wersja ledwo pokonała barierę zero, zyskując prawie 47 punktów. Na S&P500 pojawiły się niedźwiedzie, ale poruszają się niemrawo w ramach korekty. To przyniosło wynik -0,11%. Słabiej wypadł parkiet technologiczny. Choć jak na jego możliwości to i tak wygląda to skromnie, NDX stracił 0,37%. Pozostaje on powyżej linii trendu wzrostowego. Korekta trwa już dwa dni i jest podobna zarówno w skali czasu, jak i ceny do tej z początku miesiąca. Popyt dość często pojawia się w okolicach 17850 punktów. Jest to najbliższe wsparcie dla tego instrumentu. Ważne dane przed nami wiec dzisiejsza sesja może być agresywniejsza.