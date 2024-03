Próba ożywienia na GPW

Indeks WIG20 zalicza dzisiaj odbicie o 0,66%, choć wcześniej zaliczył jeszcze głębsze cofnięcie do poziomów z końcówki zeszłego roku. W grze mamy dalszą poprawę sentymentu na świecie i możliwe szybsze przejście do obniżek stóp procentowych ze strony największego banku centralnego na świecie, który swoją decyzję zaprezentuje 20 marca.

Indeks WIG20 zalicza dzisiaj spore odbicie. Przez większość sesji motywatorem wzrostów była spółka CD Projekt, choć później pałeczkę lidera przejął mBank. Wracając jednak do pierwszej spółki, pojawiają się spekulacje, że szykuje się koniec bessy wśród producentów gier. W przypadku największej spółki z tego sektora w Polsce pojawiła się nowa rekomendacja wskazująca na wzrost cen do blisko 200 zł za akcję. W przypadku innych spółek warto zauważyć, że PKO BP wyraźnie odrobił straty na koniec sesji, a ostatnie spadki były związane z niezadowoleniem dotyczącym wyników za Q4 2023 roku. Straty próbuje niwelować również Dino, dlatego nie można wykluczyć sytuacji, która miała miejsce w styczniu. Po również negatywnych informacjach płynących z Jeronimo Martins, spółka Dino zaliczyła bardzo mocne tąpnięcie, ale na koniec stycznia straty zostały ograniczone.

Dobry sentyment na rynkach to efekt danych z amerykańskiego rynku pracy. Chociaż sam wzrost zatrudnienia był spory i wyniósł 275 tys. przy konsensusie 200 tys., to jednak dokonano potężnej negatywnej rewizji za styczeń, a stopa bezrobocia wzrosła do 3,9% z poziomu 3,7%. Okazuje się, że już od dłuższego czasu liczba osób zatrudnionych spadała, ale rosła ilość etatów. Oznacza to, że Amerykanie pracuję nierzadko na 2 lub nawet więcej etatów. Oprócz tego spada dynamika płac. To wszystko pokazuje, że gospodarka amerykańska może znajdować się w ważnym punkcie i to od Fedu będzie zależało, czy USA pójdą w stronę recesji. Po publikacji danych rynek w pełni wycenia obniżkę w czerwcu, a w maju prawdopodobieństwo wzrosło z 20 do 30%.

W odpowiedzi amerykańskie indeksy ruszyły do góry, złoto wzrosło do 2185 USD przy osłabieniu dolara, a Bitcoin sięgnął 70000 USD. Z drugiej strony po chwili euforii obserwujemy realizację zysków na wielu rynkach i tym samym indeks S&P 500 traci 0,06% po zamknięciu rynku europejskiego, Nasdaq zniżkuje o 0,27%, a Dow Jones zyskuje 0,21%. Wzrosty widoczne są również na Russell 2000 o 0,32%. W Europie DAX stracił 0,3%, ale po wyznaczeniu nowego historycznego szczytu.

Michał Stajniak, CFA