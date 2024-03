Poranek maklerów: Byki w Tokio się nie zatrzymują

W tym tygodniu byki wypoczywają. Widoczna jest korekta na głównych parkietach. Należy im się, w końcu kreują kolejne impulsy wzrostowe. Te zaś często tworzą nowe historyczne szczyty.

Wczorajsza tabela świeci na zielono. Tak jakby zapraszała do kontynuacji trendu wzrostowego. Małe i średnie spółki przewodzą peletonowi. MWIG40 zakończył dzień o ponad 40 punktów wyżej. Jednak to SWIG80 dzierży pałeczkę pierwszeństwa, zyskując 0,74%. W sektorowym zestawieniu to budowlanka napędziła wzrosty, pokonując barierę 2%. Negatywną ocenę zebrał sektor paliw, który stracił blisko 3% w jednej sesji.

Dla głównego indeksu WIG można wyznaczyć wsparcie tuż poniżej równej liczby 80000 punktów. Może to mieć wkrótce większe znaczenie, gdyż widać wykupienie na oscylatorach. Jeżeli byki szybko nie przejmą kontroli, to korekta może się rozrosnąć do skali wykresu tygodniowego.

Za oceanem atmosfera podobna do tej w kraju. Technologiczny parkiet Nasdaq100 zamknął się blisko 1% na plusie. Jest to najlepszy wynik, który wyprzedził samego NDQ. Ten drugi zatrzymał się tuż przed szczytem z 2021 roku. Jest to poważna przeszkoda, z która lepiej poradziło sobie sto największych spółek technologicznych. DJI jest na drugim końcu zestawienia, ale też z dodatnim wynikiem – 0,12%.

S&P500 jest w środku stawki z wynikiem 0,52%. Po krótkiej korekcie ponawia próbę zdobycia nowych terytoriów. Im wyżej się wspina, tym pojawia się więcej sygnałów informujących o przegrzaniu wzrostów. Od połowy stycznia oscylator relatywnej siły informuje o wykupieniu. W okolicach 5130 punktów impuls zrówna się z falą wzrostów z okresu X 2022-VI2023. Nie oznacza to, że byki się zatrzymają, ale rośnie prawdopodobieństwo pojawienia się większej korekty.

W Azji sesja trwa, ale widać powoli liderów. Większość oczu zwrócone jest w kierunku japońskiego parkietu. Oczekuje się, że stanie się on azjatyckim tygrysem tak jak kilka dekad temu. Dziś zbliża się do bariery 2%. Oznacza to, że rozpoczyna nowy miesiąc z przytupem. Ma to znaczenie, gdyż przełamywany jest szczyt z 1990 roku. Jeżeli się to uda, to wysoka zmienność może się dłużej utrzymać. Miesięczny wykres już przypomina hiperbolę, teraz porusza się niemal pionowo do góry. Przypomnę, że euforia byków przerywana jest korektami. Najbliższe wsparcie to ww. przełamany szczyt, czyli 38960 punktów.