Poranek maklerów: Warszawa rozczarowuje, Frankfurt wciąż bije rekordy

W godzinach porannych większość Azji notuje lekkie wzrosty (wyjątkiem jest Nikkei), kontrakty futures na europejskie i amerykańskie indeksy zachowują się neutralnie z lekkim wskazaniem w górę. Przebieg dnia będzie dziś zależał głównie od danych inflacyjnych – spodziewane spadki w Hiszpanii (z 3,4% r/r o 2,7% r/r), Francji (z 3,1% r/r do 2,7% r/r) i Niemczech (z 2,9% r/r do 2,6% r/r) mogłyby scementować nadzieje na to, że EBC rozpocznie obniżki stóp wiosną, szybciej niż Fed, dając szansę na lepsze zachowanie rynków europejskich na tle świata – obecnie wydają się one atrakcyjnie wycenione nie tylko na tle amerykańskich, ale też japońskich. Prognozy dotyczące bazowego PCE w USA zostały znacząco zrewidowane w górę po odczycie CPI – obecnie spodziewane jest, że preferowana miara Fedu wzrośnie w styczniu o 0,4% m/m (co przekłada się na minimalny spadek dynamiki rocznej, z 2,9% r/r do 2,8% r/r). Dane na szybko będą zapewne komentować wieczorem R. Bostic, A. Goolsbee oraz L. Mester z FOMC.

Dziś ważne dane dla Fedu

Dominik Osowski, BM BNP Paribas Bank Polska

W środę główny indeks na warszawskiej giełdy był pod presją. 18 spółek z indeksu WIG20 zakończyło dzień pod kreską, a najsłabiej radziły sobie walory Pepco (-6,97%). Wpływ na to miała informacja o utracie przez spółkę środków pieniężnych o wartości ok. 15,5 mln euro w wyniku ataku phishingowego na Węgrzech. Wiceliderem spadków był Kruk (-6,84%), który dzień wcześniej opublikował raport za IV kwartał. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień na poziomie 2412 pkt, co oznacza spadek o 1,86%. Była to druga z najgorszych sesji w tym roku. WIG20 radził sobie najsłabiej na Starym Kontynencie, a na świecie większy spadek zanotował tylko chiński Shanghai Composite.

Nastroje na europejskich parkietach były umiarkowanie pozytywne. Niemiecki DAX zyskał 0,25%, a francuski CAC40 wzrósł o 0,08%. Z kolei sesja na Wall Street przyniosła przecenę. Pod presją były przede wszystkim spółki technologiczne. S&P 500 spadł o 0,17%, a Nasdaq o 0,55%. Inwestorzy zachowywali się niepewnie przed czwartkowymi danymi o inflacji.

W dzisiejszym kalendarium makroekonomicznym przewidziano m.in. publikacje wstępnego odczytu PKB Polski w czwartym kwartale ubiegłego roku, w których GUS zaprezentuje również szczegółową strukturę wzrostu. Na podstawie dotychczas opublikowanych informacji ekonomiści BNP Paribas spodziewają się, że wolumen wytworzonych w Polsce dóbr i usług zwiększył się w okresie październik-grudzień o 1% r/r. Wzrost podobnie jak w poprzednich kwartałach napędzany był najprawdopodobniej przez inwestycje, natomiast wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych pozostały pod koniec ubiegłego roku relatywnie niskie.

Globalnie uwaga rynków będzie skupiona na styczniowych danych o inflacji PCE w Stanach Zjednoczonych. Ta miara cen jest głównym punktem odniesienia dla Rezerwy Federalnej przy podejmowaniu decyzji o wysokości stóp procentowych w USA. Jeśli dane potwierdzą, ze presja cenowa w amerykańskiej gospodarce nasiliła się na początku roku, może to odsunąć w czasie moment pierwszej obniżki stóp procentowych za oceanem.