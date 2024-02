Na Wall Street uwaga inwestorów cały czas wypełniona jest euforią dotyczącą publikacji wyników kwartalnych Nvidii. Jako kluczowy przedstawiciel branży AI oraz jedna z największych spółek pod względem kapitalizacyjnym na Wall Street ma ona duży wpływ na to, jak kreują się ogólne sentymenty na szerokim rynku. Jeszcze przed publikacją oczekiwania co do wzrostu przychodów na (rozpoczęty właśnie) rok kalendarzowy 2025 były bardzo wysokie, a te na krótko po publikacji wyników zostały skorygowane o dodatkowe 10% w górę. Mając na uwadzę pozycjonowanie spółki w strukturze światowego rynku akcyjnego oraz jak dotąd niezachwianą zdolność operacyjną do poszerzania swojego biznesu, widmo korekty na rynkach finansowych wydaje się w krótkim terminie oddalać.

Giełda nie stoi jednak samym Wall Street. Nastroje na GPW były dzisiaj również bardzo dobre. Polski WIG20 zyskał w ujęciu intraday blisko 1,21%, a świetne nastroje były pobudzone informacją o odblokowaniu środków z Unii Europejskich z dwóch dużych programów – KPO oraz funduszu spójności. Kontrakty na W20 testowały dzisiaj najwyższe poziomy od przełomu 2017 i 2018 roku.

W przyszłym tygodniu uwaga inwestorów zwróci się przede wszystkim w kierunku odczytu inflacji PCE z USA, a także raportach PKB z USA, Polski oraz Kanady. Tygodniowy kalendarz zwieńczą dane ISM PMI dla amerykańskiego przemysłu. Sam sezon wyników za IV kwartał 2023 roku dobiega już końca. W ujęciu intraday niemiecki DAX zyskał dzisiaj 0,28%, francuski CAC 40 dodał 0,7%, a brytyjski FTSE 100 rósł o 0,28%.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB