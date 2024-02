Poranek maklerów: Dziś ważne dane o amerykańskie inflacji

Indeks dwudziestu największych spółek z GPW jest już (prawie) na historycznych szczytach

Piotr Neidek, BM mBanku

Od rana na azjatyckich parkietach dominuje zieleń. Nie przeszkadzają chińskie indeksy, gdyż inwestorzy z Szanghaju czy Hong Kongu mają dzisiaj wolne. Pod kreską jak na razie jest giełda w Indonezji oraz Singapurze. Jednakże zwyżka w Seulu oraz kontynuacja optymizmu w Tokio, przykrywają pozostałe potknięcia byków.

Nikkei225 tuż przed godziną 6:00 zyskuje +2.7%. Zmniejsza się dystans do historycznych maksimów. Po ponad trzydziestu latach tokijski indeks ponownie staje przed szansą zaatakowania strefy 39-40k. Ostatni raz tak wysoko jak obecnie był w 1990r.

Początek tygodnia na europejskich parkietach zaczął się od wzrostów. Wprawdzie były miejsca, gdzie obecność swą zaakcentowały niedźwiedzie, ale na głównych parkietach dominowała zieleń. Liderem wzrostów na Starym Kontynencie został WIG20(+1.55%). Tuż za nim uplasował się mDAX(+1.42%) oraz ISE100(+1.42%). Na nowych, historycznie wysokich poziomach, finiszował CAC40(+0.55%).

Natomiast niemiecki indeks czterdziestu największych spółek ponownie zamknął się powyżej progu 17000 punktów. Nie jest to jeszcze powód do podwyższonego optymizmu, gdyż jest to kolejna próba wydostania się indeksu górą z konsolidacji. Tym samym sytuacja techniczna indeksu DAX pozostaje neutralna, ale byki są na właściwej drodze do wyprowadzenia efektownego impulsu. Na ile okaże się efektywny, pokażą kolejne sesje lutego.

Mimo iż wczoraj S&P500 zamknął się pod kreską, poniedziałkowa sesja przejdzie do historii. DJIA zyskał kolejnego sojusznika w dalszej podróży na północ. Po 571 sesjach, na historycznych szczytach ponownie znalazł się DJCA. Nie można wykluczyć, że indeks wyrysuje podwójny szczyt, ale na chwilę obecną momentum sprzyja dalszej zwyżce.