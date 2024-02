Poranek maklerów – Ale rekordy!

W kalendarium publikacji makroekonomicznych na dzisiaj najważniejsze odczyty są już za nami – podany przez chiński urząd statystyczny (NBS) odczyt inflacji CPI za styczeń okazał się nieco niższy od oczekiwań (-0,8% vs. oczekiwane -0,5%), tym samym publikacja wykazała dalszy spadek cen w tej drugiej co do wielkości gospodarce świata (co jest informacją negatywną tym bardziej w kontekście problemów z jakimi mierzą się Chiny, tj. między innymi kryzys rynku nieruchomości, brak zaufania inwestorów czy właśnie presja deflacji).

Perspektywy na otwarcie dzisiejszej sesji w Warszawie są pozytywne. W momencie pisania komentarza (godz. 7:30) kontrakty terminowe na główne europejskie indeksy notują dodatnie odchylenia w stosunku do wczorajszych zamknięć, co w połączeniu z dobrym zakończeniem wczorajszej sesji w Stanach Zjednoczonych implikuje dodatnie otwarcie notowań na GPW.

Pułapka hossy?

Piotr Neidek, BM mBanku

Wczoraj bykom z Deutsche Boerse nie udało się utrzymać powyżej 17000 pkt. DAX zamknął się poniżej maksimum i teoretycznie zachodzi ryzyko, że byki dały się złapać w pułapkę hossy. To może oznaczać, że lokalnie impuls hossy mógł się zakończyć. Na uwagę zasługuje słabość drugiej i trzeciej linii niemieckiego parkietu. Wczoraj mDAX po jednodniowym odpoczynku, ponownie finiszował pod kreską. Natomiast sDAX, reprezentujący małe spółki, od otwarcia sesji obrał tylko i wyłącznie jeden kierunek. Z wysokiego otwarcia zrobiło się niskie zamknięcie. Na dziennym wykresie pojawiło się objęcie bessy. Nie udało się także potwierdzić szczytów zrobionych przez DAX. Indeksowi małych spółek zabrakło paliwa do przebicia się przez styczniowe maksima. To może zachęcić akcyjne niedźwiedzie do powrotu na parkiet. Chyba, że sDAX wybije opór zlokalizowany w strefie 14100 pkt.

Od kilku dni indeks transportowy w USA sukcesywnie zyskuje na wartości. Po wtorkowym wybiciu się górą z trójkąta, wczoraj bykom udało się zdobyć nowe, średnioterminowe maksima. O włos od zdobycia historycznych maksimów był DJCA. Zabrakło dwóch punktów do tego, aby wybić maksima z 2021 r. Nowych rekordów nie udało się zrobić DJIA. Wprawdzie na koniec dnia byki finiszowały na najwyższych poziomach w historii, ale w ciągu sesji rekord nie został pobity. Jak na razie momentum sprzyja dalszej zwyżce cen akcji największych spółek. Liderem środowych wzrostów okazał się Microsoft (2,1%) co pomogło także indeksowi technologicznemu w zdobyciu nowych maksimów. Nasdaq 100 wybił się górą z dwutygodniowej konsolidacji i otworzył sobie drogę w kierunku 18000 punktów.

Przecena małych spółek na Deutsche Boerse pociągnęła w dół trzecią linię GPW. sWIG80 drugą sesję z rzędu finiszował pod kreską, ale wciąż utrzymuje się w strefie historycznych szczytów. Od kilku dni koryguje się także mWIG40. Nie oznacza to jednak, że niedźwiedzie zyskały przewagę. Charakter korekty, która przybrała płaską postać, pokazuje siłę byków. Dodatkowo indeks średnich spółek broni się powyżej zeszłorocznych szczytów. To zachęca do kontynuacji wzrostów. W podobnej tonacji odpoczywa WIG. Byki także i wczoraj nie odważyły się zaatakować poziomu 80000 punktów. Jednakże finisz wypadł na neutralnych poziomach. Impuls hossy z poprzedniego tygodnia wciąż ma pozytywny wpływ na sytuację techniczną indeksu szerokiego rynku. Dopóki tygodniowe zamknięcie wypada nie niżej niż 73400 pkt, dopóty byki mogą czuć się bezpiecznie.