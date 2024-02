Poranek maklerów: WIG20 spogląda w stronę szczytów z grudnia

Dziś poznamy dane o zatrudnieniu w USA. Zwykle ten odczyt generuje duża zmienność. W przypadku S&P500 może to wpłynąć na rozbudowę obecnej małej korekty lub doprowadzić do powstania nowego historycznego szczytu. Silne wzrosty z ostatnich tygodni zmusiły wskaźnik relatywnej siły to wejścia w strefę wykupienia. Ponieważ ma to miejsce także na tygodniowym wykresie, to trzeba dopuścić wariant zakończenia bieżącego impulsu w trendzie wzrostowym. Kształt świecy nie daje podstaw do skierowania wzroku na południe, ale poczekajmy na dzisiejsze zamknięcie. Dopiero wówczas będzie można interpretować zachowanie ceny przez pryzmat tygodnia.

Europejskie giełdy po połowie rozłożyły akcenty wzrostowe i spadkowe. Niedźwiedzie, ale chyba polarne, pojawiły się tam, gdzie zimo, czyli w Helsinkach, gdzie HEX stracił 1,38%. Byki wybrały sobie Węgry jako kraj do zwiedzania i podciągnęły BUX o prawie 2%.

Względny spokój panował w Wielkiej Brytanii. Tamtejszy FTSE100 stracił 8,41 punktów. Stawia to pod znakiem zapytania możliwość przełamania strefy oporu 7720 punktów. Podaż skutecznie broni tej przestrzeni od wakacji ubiegłego roku. Bez jej pokonania trudno porównywać ten parkiet do niemieckiego, gdzie DAX próbuje tworzyć nowe historyczne szczyty. Jeżeli konsolidacja dalej jest aktualna na londyńskim parkiecie, to czerwone świece mogą wypełnić 500 punktową przestrzeń. Gdyż wsparcie jest bliżej 7200 punktów.