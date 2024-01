Przynajmniej w teorii środowa sesja miała przebiegać w spokojnej atmosferze. Założenie było takie, że inwestorzy będą wstrzymywali się z mocniejszymi ruchami czekając na to, co powie w środę wieczorem szef Rezerwy Federalnej Jerome Powell. Po raz kolejny okazało się jednak, że teoria swoje, a życie swoje.

Zarysowany powyżej scenariusz obserwowaliśmy jedynie w pierwszej części notowań. WIG20 nieznacznie zyskiwał na wartości i faktycznie wydawało się, że trwa czekanie na nowym impuls. Ten jednak przyszedł wcześniej, niż się powszechnie spodziewano. Przed godz. 11.00 nasz rynek zaczął odważniej wspinać się na wyższe poziomy. Szukając jakiś powodów tego ruchu pewnie trzeba kierować się w stronę rynku walutowego, gdzie widzieliśmy osłabienie dolara i jednocześnie umocnienie złotego.

Po ostatnim marazmie rynkowy, okazało się to wystarczającym impulsem by nasz rynek wykonał mocniejszy ruch. Indeksy zaczęły coraz mocniej zyskiwać, a w przypadku WIG20 oraz mWIG40 w pewnym momencie wzrosty zaczęły przekraczać 2 proc. To stawiało nas w gronie najmocnieszych rynków na Starym Kontynencie. Co ciekawe, dobrych nastrojów na GPW nie był w stanie popsuć kolor czerwony, który wyraźnie świecił na Wall Street po otwarciu notowań. Ostatecznie WIG20 zyskał niemal 2 proc. i nie tylko oddalił się od 2200 pkt, ale nawet zbliżył się do 2300 pkt. Wzrosty na GPW połączone z wyraźnym umocnieniem złotego mogą być sygnałem powracającej zagranicy na warszawskim parkiet.

Siła naszego rynku w środę była imponująca. Pewnie już w czwartek przekonamy się czy faktycznie ten ruch miał uzasadnienie czy też jednak był nieco na wyrost, szczególnie, że będziemy już po decyzji i komunikacie Fedu.