Poranek maklerów – Znów rekordy w USA

Najdalej na północ poszybowały spółki technologiczne. Spory skok wykonały Tesla i Nvidia. Odsunęło to cenę Nasdaqa 100 od poprzedniego szczytu 17000 punktów. Impuls wzrostowy ma możliwość rozrosnąć się o kolejne elementy. Warto pamiętać, że ten rynek jest wykupiony, stosując miarę wskaźnika relatywnej siły. Dotyczy to zarówno interwału dziennego, jak i tygodniowego. Jest to klasyczne żółte światło informujące o nadchodzącej korekcie. Niedźwiedzie jednak jeszcze śpią.

W Azji sesja trwa. Na wyróżnienie zasługuje Hang Seng. Ten chiński indeks traci 310 punktów, czyli prawie 2%. Jest to spora cegiełka, którą dokłada podaż. Ten indeks od miesięcy jest w trendzie spadkowym. Obecne minima są zbieżne z dołkiem z 2022 roku. Mowa o wsparciu 14600 punktów. Nie ma pewności, że byki pojawią się w tym miejscu tak jak w ubiegłym tygodniu. Spadki poniżej tej bariery cofną ten parkiet do roku 2009. Jest więc o co walczyć. Pytanie, czy kolejne informacje napływające z tego regionu świata, zmotywują inwestorów do zakupów.