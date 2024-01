Poranek maklerów – Tydzień na plusie

W przypadku szerokiego indeksu WIG przybyło mu 0,62%. Ważne, że cena zamknięcia dnia i tygodnia utrzymała się powyżej 75000 punktów. To dawny opór, czyli historyczny szczyt z 2021 roku. Jeżeli to miejsce zamieniło się rolami, to warto zastanowić się, czy nie jesteśmy świadkami nowego impulsu wzrostowego. W tym kontekście warto obserwować najbliższe sesje. Trend wzrostowy będzie aktualny tak długo, jak nie zostanie zanegowany kanał wzrostowy na tym instrumencie.

Giełdy w USA dostają kolejne zastrzyki z informacjami. Poszczególne spółki podają swoje kwartalne liczby. To zaś bezpośrednio wpływa na indeksy. Te wyhamowały wzrosty. Nie oznacza to, że byki przejęły kontrolę nad tworzeniem struktur wykresowych. A przynajmniej tak nie jest na wysokich interwałach. Nasdaq 100 w piątek stracił blisko 96 punktów. Była to już trzecia sesja z ceną zamknięcia na niższym poziomie. DJIA piątkowy dzień zaliczy do neutralnych, ze względu na wynik, czyli +0,16%. Podobnie można wyrazić się o S&P 500, który zamknął się nieznacznie pod kreską, tracąc 3,19 punktu.

Od jesieni ten ostatni benchmark zyskał blisko 19%. Wepchnęło to wskaźnik relatywnej siły w strefę wykupienia. Jest to informacja o zbliżającej się korekcie. Bliźniacza sytuacja miała miejsce w lipcu, po wzrostach w drugim kwartale o 18,9%. RSI tworzył taki właśnie układ, co przyniosło wtedy dwa miesiące spadków. Trend wzrostowy nadal trwa i więcej o jego kondycji będzie można powiedzieć po zakończeniu sezonu wyników.

Bardzo udany tydzień zaliczyła francuska giełda. CAC 40 tylko w piątek zyskał prawie 170 punktów. Przekłada się to na 2,28%, co było najlepszym wynikiem w Europie. Po raz wtóry pojawia się szansa na pokonanie oporu 7600 punktów. Pierwsza próba z grudnia zakończyła się szybkim powrotem pod tę wartość. Po ponad miesięcznej korekcie jest kolejny impuls wzrostowy. Choć nie ma jeszcze nowych historycznych wartości. Może się to zmienić w najbliższych dniach, jeżeli byki pozostaną na parkiecie.

LVMH ważniejsze niż Intel

Kamil Cisowski, DI Xelion

Piątkowa sesja w Europie rozpoczęła się w sposób mieszany, rynek wciąż starał się wycenić słabe raporty Visy, a przede wszystkim Intela, ale przed startem dnia rynki otrzymały potężny impuls wzrostowy – niezwykle pozytywne wyniki LVMH. Nieoczekiwany wzrost przychodów o 10% r./r. przy trudnym, przede wszystkim ze względu na sytuację w Chinach, otoczeniu zewnętrznym oraz optymizm Bernarda Arnaulta podczas konferencji wynikowej sprawiły, że notowania drugiej najważniejszej spółki w Europie rosły o 12,81%, najwięcej od 15 lat, wpływając na zachowanie reszty sektora dóbr luksusowych i nastroje na całych rynkach. Nie przeszkadzały też dane z gospodarek – bazowa inflacja PCE w USA w grudniu okazała się nieco lepsza od oczekiwań (2,9% r./r. vs. prognozy 3,0%), bardzo silnie odbił indeks podpisanych umów kupna domów w USA (8,3% m./m. vs. prognozy 1,6%). W efekcie CAC 40 wzrósł o 2,28%, a pozostałe główne indeksy na kontynencie notowały zwyżki od 0,20% (IBEX) do 1,40% (FTSE 100).