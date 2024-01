Analiza poranna – Dziś dane z rynku pracy

Ten na S&P 500 ma coraz bliżej do 4700 pkt. Niemiecki Dax po środowej przecenie pozostaje poniżej 16700 pkt. Korygują się oczekiwania na szybkie cięcia stóp procentowych w wykonaniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Rentowności dziesięcioletnich obligacji w USA podskoczyły powyżej 4.0%. W zeszłym tygodniu rynek w 85% wyceniał rozpoczęcie obniżek stóp procentowych przez Fed w marcu. Obecnie jest to 65%. Opublikowany wczoraj raport ADP okazał się lepszy od prognoz i wskazał na wzrost zatrudnienia na poziomie 164 tys. Pozytywnie zaskoczyły także cotygodniowe dane dotyczące liczby nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, których liczba spadła do 202 tys. z 220 tys. przed tygodniem.

Reklama

Dziś w kalendarium najważniejsze dane tygodnia. Poznamy grudniowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które będą determinowały oczekiwania związane z dalszą ścieżką stóp procentowych w USA. Rynek spodziewa się wykreowania 170 tys. miejsc pracy po 199 tys. w listopadzie. Stopa bezrobocia ma wzrosnąć do 3.8% z 3.7% przed miesiącem, a dynamika płac ma obniżyć się do 3.9% r/r z 4.0% r/r.

Na rynku walutowym dolar zyskuje, ale kurs EURUSD pozostaje powyżej 1.09. Amerykańska waluta najmocniej odbija na wartości w stosunku do jena, a para USDJPY znalazła się powyżej 145. Rynek po trzęsieniu ziemi w Japonii coraz mocniej wątpi w szybką normalizację polityki monetarnej przez BoJ.

Podobnie sytuacja wygląda na rynkach AUDNZD i NZDUSD, które schodzą na nowe minima. Relatywnie stabilne pozostaje jednak złoto, które notowane jest w okolicy 2040 USD za uncję. Bez większych zmian także na rynku ropy naftowej, gdzie kurs WTI utrzymuje się powyżej 72 USD. Jak na skalę umocnienia dolara stabilny jest złoty. Niższe od oczekiwań dane o inflacji nie miały na niego żadnego wpływu, bo RPP nie myśli na razie o obniżkach stóp procentowych.