Poranek maklerów: Niedźwiedzie nie oddają pola

WIG-nieruchomości bohaterem sesji

Adam Anioł, BM BNP Paribas Bank Polska

Podczas czwartkowego handlu panowały mieszane nastroje. Z jednej strony obserwowaliśmy umiarkowane wzrosty w okolicy 0,50% na głównych indeksach Starego Kontynentu. Z drugiej strony słabiej wypadła sesja za oceanem, gdzie S&P500 tracił ok. 0,30%. W powyższym otoczeniu odreagowanie jest kontynuowane na rynku długu. Wczoraj wzrosły rentowności niemieckich, jak i amerykańskich obligacji. Rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich zbliżyły się ponownie do poziomu 4,0%. Powodem był relatywnie mocny odczyt ADP, który wskazuje na przyrost zatrudnionych w grudniu o ponad 160 tys. gdy konsensus zakładał wzrost o ponad 115 tys. osób. Gdyby trend potwierdziły dzisiejsze oficjalne dane, mógłby to być argument dla Fed za utrzymaniem stóp procentowych na obecnych poziomach przez dłuższy czas. Podobny wydźwięk w kontekście EBC miał czwartkowy odczyt inflacji CPI w Niemczech, wraz z poprawą wskaźników PMI dla usług.

Krajowy rynek akcji należał do najsłabszych podczas wczorajszej sesji. WIG20 stracił 0,56%, testując ponownie poziom wsparcia w okolicy 2265 pkt. Na uwagę zasługuje indeks mWIG40, który po ośmiu spadkowych sesjach zyskał wczoraj ponad 0,60%. Sektorowo natomiast bohaterem sesji pozostawał WIG Nieruchomości, który od listopadowego szczytu osunął się już o ponad 13%. Niemniej wczoraj odrobił część strat, zyskują blisko 5,50%. Indeks napędzały wzrosty notowań deweloperów mieszkaniowych, które pozytywnie zareagowały na opublikowane wstępne założenia nowego programu wsparcia dla kupujących pierwsze mieszkanie. Mimo iż założenia będą jeszcze konsultowane, w dużej mierze rozwiewają niepewność co do kontynuacji programu Bezpieczny Kredyt. Powyższe powinno wspierać popyt na nowe lokale, co przy relatywnie korzystnym otoczeniu kosztowym (stabilizacja cen materiałów, brak presji ze strony podwykonawców) może wspierać przyszłe wyniki deweloperów.

W dzisiejszym kalendarium makroekonomicznym prawdziwy wysyp danych. O 10:00 zostanie opublikowany wstępny odczyt inflacji konsumenckiej za grudzień w krajowej gospodarce (konsensus zakłada spadek do 6,5% r/r z 6,6% przed miesiącem). Podobną pozycję poznamy dla całej strefy euro (prognoza 3,0% r/r). Natomiast popołudniem napłyną miesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy. W przypadku znacznego odchylenia od prognoz, mogą nadać kierunek oczekiwaniom co do najbliższych decyzji Fed odnośnie stóp procentowych. Dodatkowo o 16:00 poznamy także odczyt indeksu ISM dla usług dla USA, który jest tamtejszym odpowiednikiem indeksów PMI.

Korekta czy zmiana trendu?

Piotr Neidek, BM mBanku

Poranne notowania kontraktów terminowych na niemiecką Xetrę wskazuje na przewagę podaży. Nieudana próba pokonania 17000 punktów z początku roku sprowokowała niedźwiedzie do wyprowadzenia spadkowej kontry. Przez większą część grudnia DAX konsolidował się w strefie szczytów, ale już w styczniu spokój na Deutsche Boerse został mocno zakłócony. Fala wyprzedaży przelała się po niemieckim parkiecie, a najmocniej oberwało się małym spółkom. sDAX traci względem grudniowego zamknięcia prawie -3%. Na tygodniowym wykresie uwidoczniła się formacja objęcia bessy. Jednocześnie indeks wrócił pod zeszłoroczne maksima. Rośnie ryzyko, iż grudniowy wybuch optymizmu był jedynie pułapką hossy.