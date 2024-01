Dane z rynku pracy za listopad pokazały niewielki spadek nowych ofert pracy, potwierdzając normalizację sektora. Aktualne dane to 8,79 mln, wobec prognozy na poziomie 8,821 mln oraz 8,733 mln poprzednio. W raporcie zwrócono uwagę na wahania specyficzne sektorowo. Dużo słabsze od oczekiwań okazały się składowe ISM za grudzień, jednak raport i tak był stosunkowo lepszy niż dane za listopad. ISM dla przemysłu wyniósł 47,4, wobec prognozy na poziomie 47,1 oraz poprzednio 46,7.

Reklama

Mimo że dane potwierdzają spowalniającą dynamikę amerykańskiej gospodarki, to rynek zareagował tylko chwilowym osłabieniem dolara. Obecnie cała uwaga inwestorów jest skupiona na zbliżającej się publikacji minutes FOMC o 20:00. Rynek będzie szukał potwierdzenia gołębiej postawy Jerome Powella z ostatniego przemówienia 13 grudnia po decyzji ws. stóp procentowych. Protokół może odzwierciedlić zarówno obawy o osłabienie gospodarki USA oraz potwierdzić pivot Fedu. Najprawdopodobniej z protokołu dowiemy się, że większość członków komitetu uważa obecny poziom stóp procentowych za wystarczająco restrykcyjny. Niemniej jednak, minutes nie powinny w znaczący sposób wpłynąć na globalne rynki. Następnie, w tym tygodniu uwaga inwestorów skupi się na kolejnych raportach z rynku pracy w USA, czyli NFP oraz ADP.

Inwestorzy w Polsce początkowo podzielali negatywne nastroje na giełdach międzynarodowych. Indeks główny WIG20 tracił nawet 1,50% w połowie dnia. Jednak w ostatniej godzinie spadki zostały praktycznie wymazane, by zakończyć dzisiejszą sesję z lekkim 0,36% minusem. Zdecydowanym liderem dzisiejszej sesji okazał się sektor bankowy. WIG-Banki zakończył sesję na 0,75% plusie po doniesieniach o pracach nad nową wersją programu bezpieczny kredyt. Program "Bezpieczny kredyt 2%" został wstrzymany z powodu wyczerpania budżetu, ale wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, Konrad Frysztak, potwierdza prace nad nowym "Kredytem 0%". Doniesienia o programie wsparły także notowania sektora deweloperów, co w efekcie pomogło zakończyć sesję na niewielkim minusie. Notowania na krajowym parkiecie były wspierane również przez stosunkowo silną złotówkę, która zyskiwała zarówno w stosunku do EUR jak i USD.

Bartłomiej Mętrak

Analityk Działu Analiz XTB