Poranek maklerów: Nadzieje na efekt stycznia

Na przeszkodzie nie musi stanąć fakt, że po rozczarowującym przemówieniu Xi Jinpinga w niedzielę w momencie pisania komentarza 1,6% traci Hang Seng, obciążając także resztę Azji. Notowania kontraktów futures na indeksy amerykańskie i europejskie są neutralne, dając nadzieję, że sezonowość zostanie zachowana przynajmniej jeszcze przez chwilę. Spodziewamy się jednak, że 1Q2024 i całe pierwsze półrocze będą miały charakter korekcyjny. Takie czynniki jak np. logika cyklu wyborczego w USA sugerują, że trudny może okazać się przede wszystkim 2Q2023, natomiast w naszej ocenie akcje amerykańskie osiągnęły po prostu poziomy cenowe, które są trudne do utrzymania. Uważamy, że realizacja ubiegłorocznych zysków może nastąpić w każdej chwili. Wyprzedzający wskaźnik cena/zysk według Factset to obecnie 19,3. Uwagę powinien zwracać także fakt, że oczekiwania co do dynamiki zysków w 4Q2023 spadły w ciągu ostatniego kwartału z 8,1% r/r do 2/4% r/r. Jest to bardzo głęboka i nietypowa rewizja, która stoi w sprzeczności z dwucyfrowym wzrostem indeksu. Euforia wywołana zmianą retoryki Fed zacznie się w naszej ocenie wyczerpywać już niedługo, kierowanie się w tym roku sezonowością amerykańskiej giełdy, choć w ubiegłym sprawdzało się doskonale, może tym razem okazać się błędem. Zakładamy jednak, że wciąż na tle świata pozytywnie powinna wyróżniać się Polska.

Inwestorzy oczekują na dobry początek 2024 roku

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska

Ostatnia sesja 2023 r. nie przyniosła większej zmienności na globalnych rynkach finansowych. Krótszy świąteczny tydzień i brak istotniejszych wydarzeń w kalendarium makroekonomicznym przełożyły się więc na niską aktywność inwestorów. Rynki akcji odnotowały w piątek lekką korektę, jednak główne indeksy w skali tygodnia zakończyły notowania na minimalnych plusach, konsolidując się przy tegorocznych maksimach. Silne wzrosty z listopada i początku grudnia spowodowały, że w drugiej połowie miesiąca obserwowaliśmy niewielką realizację zysków, a po bardzo dobrym całym 2023 r. inwestorzy oczekują już na początek notowań w 2024 r.

W przypadku GPW, po lekko pozytywnym początku sesji, w wyniku gorszego otoczenia zewnętrznego nastąpiła realizacja zysków w drugiej części dnia. Finalnie WIG20 spadł prawie 0,6% (jedynie Pepco oraz Santander pozostawały na plusie), a mWIG40 ponad 1,0%. Równocześnie lekko osłabił się złoty, a rentowności obligacji skarbowych odbiły w górę.

Piątkowa, niewielka korekta na rynkach akcji była skorelowana z spadkiem kursu EUR/USD. Po wybiciu ponad 1,10 w pierwszej części tygodnia, eurodolar testuje obecnie ten poziom jako wsparcie. Równocześnie obserwujemy też spowolnienie spadku rentowności obligacji skarbowych w USA oraz na Starym Kontynencie. Spadki zanotowało też w piątek większość z surowców, a także kryptowalut.

Początek tygodnia przyniesie publikację indeksów PMI dla przemysłu dla krajów europejskich oraz USA. Większa aktywność w kalendarzu makroekonomicznym będzie kontynuowana w kolejnych dniach, co powinno przełożyć się także na powrót większej zmienności i obrotów na rynkach finansowych (środa – ISM dla przemysłu w USA i protokół z posiedzenia FOMC, czwartek – PMI dla usług i wstępne dane o inflacji dla Niemiec oraz Francji, piątek – dane z amerykańskiego rynku pracy i ISM dla usług w USA, inflacja ze strefy euro i Polski za grudzień).