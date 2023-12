Poranek maklerów: Dziś kluczowe dane z rynku pracy w USA

Piotr Neidek, BM mBanku

Na azjatyckich parkietach dzisiaj dominuje zieleń, jednakże enklawą pozostaje Tokio. Nikkei225 traci drugi dzień z rzędu i podobnie jak wczoraj, strata (stan na godz. 6:30) wynosi -1.8%. Spadki wynikają m.in. z faktu odbicia się indeksu od tegorocznego sufitu. Od miesięcy indeks przebywa wewnątrz płaskiej konsolidacji, z której nie udało mu się wybić. To sprawia, że magnesem pozostaje 31k czyli poziomy, które ostatni raz były testowane w ubiegłym miesiącu.

Na europejskich parkietach przewagę mają akcyjne byki. Wprawdzie wczoraj w Paryżu pojawiła się czerwień, jednakże strata CAC40 o -0.1% nie zmieniła głównego kierunku trendu. Od tygodni benchmark podąża na północ a historyczne maksima są na wyciągnięcie kilku sesji. W Londynie zapał kupujących jest dużo słabszy a kluczowe indeksy pozostają na poziomach widzianych od kilku tygodni. Szczyty są jak na razie poza zasięgiem byków.

Z kluczowych rynków to jedynie we Frankfurcie odnotowywane są historyczne rekordy. DAX po środowej kontrze wczoraj zdołał utrzymać się nad lipcowym sufitem. Każdy kolejny dzień pozostawiania na maksimach to cementowanie sygnału kupna, jaki byki starają się pokazać rynkowi. Szkoda tylko, że druga i trzecia linia Deutsche Boerse pozostaje daleko w tyle. To sprawia, że przebicie się DAX przez 16.5k nie jest tak mocnym sygnałem, jaki normalnie powinien pojawić się podczas hossy. Nadal temat rozszerzonej korekty płaskiej jest brany pod uwagę. W okresie kwiecień listopad 2021r. indeks ten wielokrotnie po wybiciu oporów zawracał na południe w kierunku wcześniejszych wsparć. Podobnie było w tym roku w okresie maj- sierpień.

Obecne wykupienie nie sprzyja kontynuacji zwyżki, a wczorajsza formacja harami może posłużyć niedźwiedziom do próby zepchnięcia indeksu pod 16529. Ostatni raz dzienny RSI osiągnął wartość 80 punktów w listopadzie 2017r. Był to okres, w którym DAX kończył zwyżkę i przygotowywał się do korekty. Jest jeszcze inna analogia do poprzednich wydarzeń. Skala wzrostów wyniosła wówczas +14% czyli tyle, co obecnie. Wówczas także doszło do wyrysowania formacji harami. Czy ta prawidłowość zostanie zauważona przez niedźwiedzie, okaże się na dniach.